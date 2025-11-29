Madagascar: Vie d'entreprise - ECS Ltd ouvre son nouveau bureau de représentation au pays

ECS Ltd (Electrical & Control Specialists Ltd), acteur reconnu à l'Île Maurice dans les domaines de l'instrumentation, de l'électricité et de l'automatisation, annonce l'ouverture de son nouveau bureau de représentation à Madagascar.

Cette expansion stratégique vise à répondre aux besoins croissants du marché malgache en matière d'infrastructures industrielles, d'efficacité énergétique et d'automatisation des procédés.

Double logique

L'implantation d'ECS Ltd répond effectivement à une double logique : capitaliser sur la proximité géographique et culturelle avec Maurice et les autres îles de la région, tout en saisissant les opportunités de croissance dans des secteurs clés comme l'énergie, l'agro-industrie, le bâtiment et l'eau, où l'entreprise apporte une expertise technique éprouvée.

« L'objectif à long terme est de bâtir une présence durable à Madagascar, en établissant une structure locale réactive et en développant un pôle de formation industrielle », précise Presley Kanthan, Business Development Manager d'ECS Ltd. Ce responsable qui pilote le développement commercial et technique dans l'océan Indien, a souligné l'engagement de l'entreprise : « Nous sommes passionnés par le fort levier technique et commercial que représente la Grande Île », a-t-il souligné.

Offre complète

ECS Ltd déploiera progressivement ses diverses activités sur place, avec comme objectif de proposer une offre complète. Cette offre inclut l'Instrumentation et la Mesure, notamment la fourniture d'instruments, le process, les services de calibration et maintenance, l'automatisation et le contrôle des procédés (intégration de systèmes industriels, solutions IIoT et digitalisation), ainsi que le Building ou Utility Management System (BMS) pour la gestion intelligente des bâtiments.

Un volet essentiel du développement de l'entreprise concerne la formation, avec l'accompagnement des entreprises à travers des programmes industriels et de sécurité. La valeur ajoutée qu'apporte ECS Ltd pour les clients malgaches repose sur trois piliers : son expertise technique reconnue car il travaille avec des marques internationales telles qu'ABB, Siemens ou Burkert, son approche axée sur les services, où l'accompagnement client s'étend de la conception à la mise en oeuvre et au suivi post-installation et le transfert de compétences, contribuant ainsi au développement du capital humain local.

L'entreprise a d'ailleurs déjà démarré plusieurs collaborations sur place depuis plus d'un an, notamment dans le textile, les agrégats, et la mesure de consommation d'énergie pour le tertiaire.