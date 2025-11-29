Afrique de l'Est: Concours de vidéo « Quand la nature se fâche, que faire ? » - Deux jeunes Malgaches remportent le premier et le troisième prix

Lancé il y a quatre mois, le concours de vidéo « Quand la nature se fâche, que faire ? », destiné aux jeunes de l'océan Indien, consistait à produire des vidéos courtes illustrant les bons gestes face aux risques de catastrophes liées aux aléas naturels. Les résultats du concours ont été dévoilés, hier : quatre lauréats sont sortis du lot.

Le premier prix a été remporté par un jeune Malgache, Tahina Andreotti Ramarolahy. Sa vidéo intitulée « Préparés et solidaires, nous restons en sécurité » a séduit le jury. Sa vidéo de 89 secondes montre la mise en pratique des mesures de préparation (suivi des informations météorologiques, provisions de nourritures, de médicaments et autres produits de première nécessité, réserve d'eau potable, etc...) et un exemple de solidarité entre voisins, face à l'arrivée imminente d'un cyclone.

Un jeune Comorien arrive à la seconde place avec sa vidéo « La nature souffre » et un autre jeune Malgache, Primo Neyra Befotsy, complète le podium en remportant le troisième prix.

Lancé le 22 juillet 2025, le concours « Quand la nature se fâche, que faire ? » qui s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement de la résilience et gestion des réponses aux catastrophes dans l'océan Indien (RDRM) de la Commission de l'océan Indien (COI), était ouvert aux jeunes de 18 à 26 ans résidant dans l'un des Etats membres de la COI (Madagascar, Maurice, La Réunion, Seychelles, Comores). Il consistait à créer des vidéos informatives et créatives sur les gestes de résilience face aux catastrophes naturelles.

Disponibles en ligne

Sur 17 vidéos soumises, venant de 17 participants issus de Maurice, de Madagascar, des Comores et de La Réunion, trois sont sorties du lot, suite à l'évaluation du jury selon la pertinence du message, la créativité et la qualité de réalisation. Le jury a par la suite établi une sélection finale de cinq vidéos, soumises au vote du public en ligne. C'est ainsi qu'un quatrième lauréat a remporté le prix du public.

« Nous félicitons l'ensemble de ces jeunes pour leur implication. La diversité géographique des lauréats vient confirmer que les risques liés aux aléas naturels sont un enjeu qui nous concerne tous et qui nécessite une réponse solidaire et régionale. En donnant la parole aux 18-26 ans, le projet RDRM, soutenu par l'Union européenne, s'assure que les messages de prévention sont à la fois pertinents et portés par celles et ceux qui construiront l'avenir de notre région », a déclaré Shafik Bafakih, président du jury et coordonnateur du projet RDRM.

Les vidéos des quatre lauréats sont disponibles sur la chaîne YouTube de la COI) et seront diffusées afin de contribuer au renforcement de la culture du risque dans la région.

Les lauréats du concours

1er prix : Tahina Andreotti Ramarolahy (Madagascar), vidéo intitulée « Préparés et solidaires, nous restons en sécurité »

2e prix : Fahad Abdallah (Comores), vidéo intitulée « La nature souffre »

3e prix : Primo Neyra Befotsy (Madagascar), vidéo intitulée « La vie vaut plus que les murs »

Prix du public : Emeline Arzac (La Réunion), vidéo intitulée « Agis, protège et partage »