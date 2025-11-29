Madagascar: Pétanque Atsinanana - Anja rempile pour arracher enfin un terrain digne de ce nom

Toutes les ligues régionales ouvrent la saison électorale 2025 de la Fédération Sports Boule Malgaches (FSBM). Pour la ligue Atsinanana, sans surprise, Anja Ralaimbelonirina, présidente sortante, se présente pour un second mandat. Son unique adversaire ayant vu sa candidature invalidée faute de licence fédérale 2025 valide, l'élection du 6 décembre s'annonce donc comme une simple formalité.

Sous le slogan « Lancer, viser, gagner ensemble », la présidente a présenté un plan d'action volontariste destiné à faire de la région Atsinanana un véritable pôle de développement de la pétanque malgache. Malgré l'engouement populaire pour la discipline, la Ligue Atsinanana reste lourdement handicapée par l'absence de boulodrome digne de ce nom.

Depuis la perte de l'ancien terrain Kianja Vavitiana (ex-place Bien-Aimé), aujourd'hui propriété du ministère de la Culture et de la Communication, les joueurs s'entraînent sur des espaces improvisés. « Ce manque d'infrastructures freine clairement le développement de notre sport et empêche nos athlètes de progresser dans de bonnes conditions », déplore Anja Ralaimbelonirina.

Forte de son expérience, Anja Ralaimbelonirina veut accélérer le développement de la pétanque dans toute la région Atsinanana. Son programme repose sur une stratégie claire : promouvoir massivement la discipline à travers l'organisation régulière de tournois de quartier, de compétitions régionales, nationales et, à terme, internationales.

Elle souhaite également professionnaliser la pratique en formant un grand nombre d'arbitres, de dirigeants de clubs et de jeunes joueurs dans l'ensemble des districts. Pour toucher le plus grand nombre, la Ligue multipliera les démonstrations dans les lieux publics et mènera des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes et des quartiers populaires.

Elle se positionne aussi comme un véritable trait d'union entre les clubs locaux et la fédération, en les aidant à régulariser leurs statuts, à obtenir leurs licences et à trouver des partenaires financiers ou techniques. Enfin, la présidente entend accompagner les collectivités locales dans leurs projets de développement sportif, afin que la pétanque devienne un levier d'aménagement du territoire et de cohésion sociale à Atsinanana.

Preuve de son engagement, Anja Ralaimbelonirina a déjà franchi un cap important : en février 2025, elle a créé la première école de pétanque de la région. Destinée aux enfants de plus de 8 ans et aux femmes, cette structure vise à la fois à promouvoir la santé physique et mentale et à détecter les futurs champions Atsinanana. « Nous voulons que la pétanque devienne un véritable ascenseur social et sportif pour notre jeunesse », explique la présidente.