Comme chaque fin d'année, le Stade Barikadimy de Toamasina accueillera les amoureux du football malgache. Ce dimanche 28 décembre 2025, les joueurs expatriés malgaches affronteront les Disciples FC lors d'un grand Match de Défi International.

À l'initiative de Patricio Rabezanahary, ancien international des jeunes Barea, Meilleur buteur Tournoi International à Ponthierry Sud de Paris avec l'équipe CEFFEFIA Adema Madagascar, Fondateur Ecole de Football EFAM Toamasina, et parrainé par Alain Andriafanomezantsoa, maire de la Commune urbaine de Toamasina, cette rencontre annuelle met à l'honneur les talents malgaches évoluant à l'étranger.

« C'est une tradition que nous tenons à perpétuer chaque année », explique Patricio Rabezanahary, l'organisateur. « L'objectif est de valoriser nos frères expatriés qui brillent hors de Madagascar en leur offrant une vitrine devant leur public, leur famille et les supporters malgaches. Ce sont des enfants du pays qui gagnent leur vie grâce au football à l'étranger. On veut leur dire merci et leur permettre de montrer leur talent. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette année, les expatriés ont eux-mêmes choisi leur adversaire. « L'an dernier, ils nous avaient demandé de leur opposer une grosse écurie du championnat élite Pro League », poursuit Patricio. « Les Disciples FC ont accepté l'invitation. C'est une façon de leur faire plaisir et de partager la joie des fêtes de fin d'année, surtout ici à Tamatave où leurs épouses, leurs enfants et toute leur famille viennent les soutenir. »

Les Légendes à l'honneur

En marge du match principal, un autre moment fort est prévu : une exhibition réunissant les anciennes gloires du football malgache. Des anciens du Club M, de Scorpion et des Barea d'antan viendront fouler la pelouse pour le plaisir des yeux. Parmi eux, une figure particulièrement attendue : Thierry, l'ex-numéro 11 des Scorpions de Madagascar, qui fera le déplacement depuis l'étranger pour honorer l'événement.

« C'est aussi l'occasion de montrer ces Légendes aux jeunes générations », insiste Patricio.« Voir en vrai ces joueurs qui ont marqué l'histoire du football malgache, c'est une source d'inspiration. On veut pousser les jeunes à s'entraîner dur, à rêver grand et à croire qu'eux aussi peuvent un jour porter le maillot des Barea ou briller à l'étranger. »