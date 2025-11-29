Madagascar: Venise version miséreuse

La saison des pluies à peine commencée, les habitants des bas quartiers pataugent déjà dans des eaux insalubres.

Venise version miséreuse

Venise, version misère, est bel et bien là pour les quartiers populeux comme Antohamadinika, Andavamamba Anjezika, Andohatapenaka, Andravoahangy, Ampefiloha Ambodirano, Besarety. Une condition de vie que personne n'a évidemment souhaité mais qui, malheureusement, est devenue le quotidien d'une proportion non négligeable de la population de la capitale de Madagascar, une ville qui figure parmi les conglomérations les plus sales du monde.

En cause, il y a bien évidemment l'incivisme de la population, elle-même, qui obstrue les canaux à grand coup de bouteilles plastiques et de divers déchets qui font suffoquer les habitants par les odeurs nauséabondes dégagées par les eaux insalubres, à l'origine, par ailleurs, de toutes sortes de maladies saisonnières que cette population, en situation de survie depuis des années, n'est pas capable de guérir faute de moyens financiers.

Qui plus est, et quand même, elle dispose d'un budget assez conséquent, par rapport aux autres secteurs de la vie publique, la santé n'est pas un service public digne de ce nom à Madagascar. Ne serait-ce qu'en raison du fait que les établissements sanitaires publics sont, pour la plupart, dans un état de délabrement total, et manquent cruellement de moyens tant humains que financiers.

La solution pérenne à ce problème récurrent, ne viendra évidemment pas du régime en place qui ne pourra pas faire en deux ans, ce que ses antécédents n'ont pas su réaliser en plus de 60 ans. Ce pouvoir de transition, étant censé se limiter à l'organisation des échéances politiques destinées à doter le pays d'un nouveau mode de gouvernance réellement soucieux des biens de la population qui mérite mieux que cette version miséreuse de Venise.