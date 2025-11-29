Madagascar: Saison des pluies - La population des bas-quartiers baigne dans des eaux insalubres

29 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

À chaque saison des pluies, les quartiers les plus vulnérables de la capitale se retrouvent submergés par des eaux stagnantes et polluées. Entre infrastructures défaillantes, incivisme et constructions illicites, les habitants des bas-quartiers vivent au rythme des inondations devenues presque ordinaires.

À Antananarivo, la montée des eaux est un problème récurrent dès l'arrivée des pluies. Dans plusieurs bas-quartiers, l'eau met des jours à s'évacuer, même sous un soleil éclatant. Des zones comme Antohomadinika, Andavamamba Anjezika, Andohatapenaka, Andravoahangy ou encore Ampefiloha Ambodirano sont particulièrement touchées. Besarety reste tristement célèbre pour ses canaux saturés, incapables de drainer correctement les précipitations.

Face à cette situation, certaines personnes ont trouvé un moyen de tirer profit de la détresse ambiante. À chaque averse, des conducteurs de charrettes se postent entre Rasalama et le carrefour de « La Rotonde », proposant de transporter les passants à travers les eaux pour 500 ariary par personne. « Ce travail que nous faisons constitue à la fois une source de revenus pour nous et une aide pour nos concitoyens. Nombreux sont ceux qui ont besoin de nos services, car la montée des eaux peut être dangereuse et provoquer des maladies. », témoigne un tireur de charrette.

Civisme

Les causes de ces inondations sont multiples. Les déchets plastiques obstruent les canaux, aggravés par des constructions illicites érigées directement au-dessus des infrastructures de drainage. À cela s'ajoute l'incivisme de nombreux riverains, habitués à jeter leurs ordures dans les caniveaux tout au long de l'année.

Résultat : les quartiers bas sont inévitablement envahis par les eaux à chaque saison des pluies. Malgré les efforts déjà entrepris, le nettoyage des canaux reste insuffisant. Les habitants, habitués à ce cycle depuis des années, lancent un appel pressant aux autorités pour qu'elles prennent enfin la mesure de leur quotidien et mettent en oeuvre des solutions durables.

