Madagascar: Train urbain - Test grand public prévu le 15 décembre

Le ministre des Transports, Crescent Juste Raharisone, a annoncé la mise en service du train urbain dès décembre et la relance des liaisons aériennes avec les Comores, tout en détaillant le redressement de Madagascar Airlines.

Lors d'une rencontre avec la presse hier, à Soarano, le ministre des Transports et de la Météorologie, Crescent Juste Raharisone, a abordé les projets à venir pour son département, tant à court qu'à long terme.

Parmi les annonces majeures, il a confirmé que le train urbain sera opérationnel dans les prochaines semaines, avec un premier test grand public prévu pour le 15 décembre. Selon le ministre, les infrastructures et équipements nécessaires sont déjà prêts. « Le coût du transport sera accessible, avec un tarif qui ne dépassera pas les 3 000 ariary », a-t-il précisé.

Connectivité régionale

Le ministre a également annoncé la reprise des liaisons aériennes directes entre Madagascar et les Comores, avec un premier vol programmé pour le 13 décembre 2025, assuré par la compagnie Ewa Air. Une autre liaison, opérée par Royal Air entre Mahajanga et Moroni, est également dans les tuyaux.

Ces initiatives visent à renforcer la connectivité régionale et internationale, tout en dynamisant le tourisme et le commerce. Par ailleurs, le ministre a révélé que des travaux de réhabilitation des aéroports secondaires du pays sont en cours, afin d'accueillir davantage de vols et de renforcer le réseau aérien malgache.

10 millions de dollars

Le ministre Crescent JusteRaharisone a aussi présenté le plan de redressement de Madagascar Airlines, visant à générer 10 millions de dollars d'ici 2026 pour stabiliser la compagnie et rembourser sa dette de plus de 100 millions de dollars. Le gouvernement insiste sur l'importance de rembourser cette dette, qui représente l'argent du peuple malgache. Un double audit est prévu : l'un par l'Inspection Générale de l'État et l'autre avec le PIC.

Ces audits auront pour but d'évaluer de manière indépendante la gestion de la compagnie et d'identifier les responsables de la mauvaise gestion. Le ministre a également souligné la nécessité de renforcer la gouvernance des institutions liées à l'aviation, comme l'ACM et l'ADEMA. Le redressement inclut la renégociation de 500 contrats pour assainir les finances et rendre la compagnie viable et compétitive à moyen terme.