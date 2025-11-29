Madagascar: Affaire Ambohimalaza - « L'enquête se poursuit selon Fanirisoa Ernaivo »

29 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

L'enquête sur l'affaire d'empoisonnement d'Ambohimalaza se poursuit. Selon la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, « les investigations avancent mais plusieurs zones d'ombre subsistent. Les personnes présentes lors des faits continuent d'être entendues par les enquêteurs, chacune détenant encore des informations utiles ».

La ministre indique toutefois que « plusieurs individus qui auraient dû être auditionnés ne l'ont pas été », indique-t-elle. Ils seraient nombreux, et leurs déclarations pourraient contribuer à éclaircir davantage le dossier.

Vidéosurveillance

Elle précise également que « les enregistrements de vidéosurveillance montrent la présence d'autres personnes ayant circulé sur les lieux au moment des événements, sans qu'aucune audition n'ait été menée à leur égard ». Cette situation nécessite, selon elle, des investigations supplémentaires afin d'identifier ces individus et de déterminer leur rôle éventuel.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.