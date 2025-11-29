Madagascar: Tribunal Anosy - Inauguration d'une salle dédiée aux litiges fonciers

Depuis sa nomination, le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le Général Lylison René de Roland fait de la lutte contre les accaparements de terrains une véritable priorité. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers lance un combat sans merci contre les réseaux mafieux oeuvrant derrière les accaparements de terrains. Depuis plusieurs décennies, ce fléau fait de nombreuses victimes à travers le pays.

Depuis sa nomination à la tête de ce département ministériel, le Général Lylison René de Roland place la lutte contre ce fléau qui gangrène la société malgache, à la tête de la liste de ses priorités. Hier, le ministre était présent à la cérémonie d'inauguration de la première salle spécialisée dédiée à juger les affaires de litiges fonciers. C'est la première fois que le tribunal d'Anosy dispose de ce genre d'infrastructure spécialisée.

Cette initiative témoigne la détermination du régime de refondation à éradiquer les vols de terrains au détriment du peuple malgache. Il convient de rappeler que la grande majorité des dossiers traités au niveau de la Justice concerne les litiges fonciers. Selon le ministre, l'objectif de la mise en place de cette infrastructure est de moderniser et d'améliorer le traitement des jugements des dossiers.

Réduire le nombre de personnes présentes dans les cinq salles d'audiences existantes actuellement au tribunal d'Anosy, et améliorer l'accueil des personnes concernées par les litiges fonciers et augmenter le nombre journalier des audiences afin d'accélérer le traitement des dossiers. Ce sont les objectifs principaux visés pour cette réforme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prescription acquisitive

Lors de cette cérémonie d'inauguration, la ministre de la Justice Fanirisoa Ernaivo a fait une annonce relative au rétablissement de la prescription acquisitive. Elle a toutefois précisé que l'application de cette disposition devrait respecter des conditions strictes et des mesures accompagnatrices.

La mise en oeuvre de la prescription acquisitive se fera conjointement par les deux départements ministériels concernés, à savoir le ministère de la Justice et le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. La concrétisation de ce programme se fera à travers des circulaires et la publication progressive de décret d'application.

La ministre de la Justice a également profité de cette occasion pour lancer un message fort à l'endroit des magistrats en les appelant à accomplir leur mission dignement en faisant preuve d'intégrité et de professionnalisme. Et ce, dans l'objectif de restaurer la confiance du public en la Justice malgache.