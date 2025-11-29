Congo-Kinshasa: Rentrée judiciaire 2025-2026 - La population de l'Ituri appelée à faire confiance à la justice

La rentrée judiciaire 2025-2026 a été officiellement lancée vendredi 28 novembre à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-militaires, des membres du corps judiciaire et de la société civile.

Au cours de son adresse, le président de la cour d'appel de l'Ituri, Emmanuel Chamavu, a appelé la population à faire confiance à la justice, affirmant que celle-ci est rendue au nom du peuple. Il a insisté sur l'importance de l'accès équitable à la justice pour tous, un pilier essentiel pour le développement d'un État de droit.

Des maux qui rongent le secteur

Cependant, la cérémonie a aussi été marquée par des critiques sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le doyen du barreau de l'Ituri, Maître Ruffin Muko, a dénoncé la réticence des juridictions à accorder la liberté provisoire aux détenus préventifs, entraînant un surpeuplement carcéral dans la province. Il a plaidé pour une application rigoureuse de la loi afin de corriger cette situation qui, selon lui, « gangrène la justice en Ituri ».

Pour cette nouvelle année judiciaire, les autorités judiciaires ont promis de renforcer la lutte contre la corruption, un fléau qui nuit gravement à la crédibilité de la justice dans la région.

La rentrée marque ainsi une nouvelle étape pour les acteurs judiciaires d'Ituri, appelés à oeuvrer pour une justice plus juste, plus accessible et plus intègre.