Afrique: Rendez-vous à Washington

Les présidents de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda se rendront la semaine prochaine à Washington pour signer un accord de paix et rencontrer le président américain Donald Trump, rapporte Mena Today, qui cite des sources diplomatiques.

L'objectif est de relancer les efforts visant à stabiliser l'est de la RDC et à favoriser les investissements occidentaux dans le secteur minier de la région, riche en cobalt, or, cuivre, lithium et autres minerais stratégiques.

Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé est médiateur de l'Union africaine dans ce conflit.

La rencontre de Washington devrait permettre aux deux chefs d'État de ratifier deux textes importants: l'accord de paix négocié par les États Unis en juin, signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et le cadre régional d'intégration économique, conclu début novembre

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'est de la RDC reste secoué par une offensive éclair du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda selon un rapport d'experts de l'ONU publié en juillet. Le mouvement a pris cette année les deux plus grandes villes de la région, alimentant la crainte d'un conflit plus large. Les combats ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de centaines de milliers de civils.

En septembre, Kinshasa et Kigali avaient convenu d'appliquer d'ici la fin de l'année les mesures sécuritaires prévues dans l'accord de juin.

Mais pour l'instant, aucune avancée notable n'a été observée sur le terrain.

Le Rwanda continue de démentir tout soutien au M23, tandis que les États Unis cherchent à accroître leur influence diplomatique dans la région.

En parallèle, le Qatar a facilité des discussions directes entre Kinshasa et le M23. Les deux parties ont signé ce mois ci un accord cadre, mais de nombreux points clés restent encore à négocier.