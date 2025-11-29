Sénégal: Loi de finances initiale 2025 - Des hausses respectives de 23,4 % et 12,3 % pour les recettes et les dépenses

Dakar — Le projet de loi de finances initiale (LFI) 2026 soumis au vote des députés, samedi 29 novembre, fixe les recettes budgétaires à 6 188,8 milliards de francs CFA, contre 5 014,3 milliards en 2025, soit une hausse de 23,4 %, les dépenses augmentant, elles, de 12,3 %.

Le document a été présenté par le rapporteur général de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, Mady Danfakha, lors d'une séance plénière consacrée à son examen par les députés.

Le montant des dépenses de la LFI 2026 est de 7 433,9 milliards, contre 6 614,8 milliards en 2025, soit une hausse de 12,3 %.

En 2026, le taux de croissance devrait tourner autour de 5 %, et le déficit budgétaire s'élever à 5,37 % du produit intérieur brut (PIB), selon le document présenté par la commission des finances et du contrôle budgétaire.

Selon les estimations du ministère des Finances et du Budget, la pression fiscale en 2026 est estimée à 23,2% du PIB. Elle était de 19,3 % dans la LFI 2025.

Mady Danfakha a signalé une baisse de 54,8 milliards des tirages sur les dons-projets, qui, pour l'année 2026, s'élèvent à 145,2 milliards.

Les dépenses du budget général, d'un montant de 7 177,2 milliards pour 2026, se décomposent en intérêts et commissions de la dette publique portés à 1 190,6 milliards, en dépenses de personnel projetées à 1 532,8 milliards, en dépenses d'acquisitions de biens et services et de transferts courants fixées à 1 650 milliards, auxquels s'ajoutent des dépenses en capital sur ressources internes de 1 448,9 milliards, des dépenses en capital sur ressources externes de 1 355,0 milliards.

M. Danfakha a relevé un équilibre entre les recettes et les dépenses des comptes spéciaux du Trésor, qui s'élèvent à 256,7 milliards, contre 219,7 milliards dans la LFI 2025.