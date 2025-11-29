Sénégal: Extraction de latérite dans la commune de Pambal - Le maire « perdu » par des déclarations erronées

L'interpellation du maire de la commune de Pambal suivie de son placement sous mandat de dépôt, le 13 novembre dernier, continue de défrayer la chronique. Lazard Lamane Thiaw serait impliqué dans une affaire présumée de corruption suite à une enquête ordonnée par le Pool judiciaire financier (Pjf). Pendant ce temps, ses proches parlent de cabale politique. Sur place, l'opinion est partagée entre compassion, amertume et incompréhension.

La surprise, la consternation et l'émoi sont les sentiments les mieux partagés chez la famille et l'entourage du maire de Pambal, Lazard Lamane Thiaw, quand ils ont appris l'arrestation de ce dernier, le 13 novembre dernier, suivie de son placement sous mandat de dépôt. On lui reproche des faits d'escroquerie foncière suite à une dénonciation anonyme auprès du parquet du pool judiciaire et financier (Pjf). Celui-ci a ordonné l'ouverture d'une enquête qui a abouti à son arrestation et son placement sous mandat de dépôt.

Le maire de Pambal a été approché par des entreprises chargées des travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, pour extraire de la latérite non loin du tracé. Après des négociations avec les propriétaires de champs concernés dans les villages de Dougane, Mbaraglou Ogo et Mbéciane, les opérations d'extraction ont pu démarrer. Selon Baye Fall Mbaye, porte-parole du collectif des victimes, le maire a vendu la latérite à 4 millions de FCfa l'hectare aux entreprises.

Toutefois, d'après lui, il a déclaré un montant erroné aux propriétaires. En lieu et place de 4 millions, il a avancé le montant de 3 millions de FCfa. À l'en croire, il leur a fait comprendre que c'est l'État du Sénégal qui a besoin de cette latérite pour la construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. M. Mbaye souligne que le maire a reçu deux tranches de versement d'argent de 70 millions de FCfa en 2023 et 30 millions en 2024 pour payer les propriétaires de champs.

Parmi eux, dit-il, certains ont déclaré n'avoir rien reçu du maire alors que d'autres ont déclaré avoir perçu moins que ce qu'ils attendaient, déplore le porte-parole du collectif des victimes. Pour lui, c'est une grande déception de voir le maire, qui devait protéger ses administrés, agir de la sorte. C'est pour cela qu'il a demandé à la justice d'aller jusqu'au bout pour élucider cette affaire. Certains membres de sa famille, stupéfaits et dépassés par une telle information, n'ayant pu avaler cette pilule amère, ont pleuré à chaudes larmes.

L'emprisonnement du maire de Pambal a installé sa famille et ses proches dans l'émoi et la tristesse parce que surpris par la tournure des évènements. Certains dignitaires (imams et chefs de villages) de la commune, amis et alliés politiques du maire se sont mobilisés pour essayer de tirer d'affaire leur leader politique pour certains et fidèle compagnon pour d'autres. En vain.

« Comment un professeur de philosophie, connu pour son élégance, sa dignité, sa disponibilité pour l'intérêt général, son attachement à sa communauté, et qui avait fini par gravir beaucoup d'échelons jusqu'à devenir le premier magistrat de la commune, a-t-il fait pour se retrouver en prison ? », s'interrogent certaines personnes rencontrées à Pambal.

Surtout dans une société traditionnelle où la prison est considérée comme un affront difficilement supportable. Cheikh Thiaw, membre de la famille du maire de Pambal, est d'avis que les faits qu'on reproche au maire de Pambal relèvent de « l'affabulation » orchestrée en toute pièce par ses adversaires politiques.

« Les adversaires politiques et certains médias se sont livrés à coeur joie sur notre frère, le maire de Pambal, en donnant de fausses informations, le diffamant même », a-t-il regretté. La preuve. Il a été dénoncé par deux conseillers de la commune de Pambal. D'après lui, on l'accuse de n'importe quoi, en parlant de 120 millions de FCfa alors qu'il est poursuivi pour exploitation illégale de carrière.

Il est d'avis qu'aucun propriétaire de champs honnête n'ose dire que le maire lui doit de l'argent dans cette affaire, parce qu'ils ont eux-mêmes négocié directement avec les entreprises. La seule chose qu'on pourrait éventuellement imputer au maire, c'est d'avoir donné un avis favorable pour l'exploitation de la latérite, d'après lui.

Son souhait c'était de permettre aux propriétaires de champs de gagner de l'argent pour des paysans qui ne pouvaient plus vivre des fruits de leurs champs du fait de mauvaises récoltes, explique M. Thiaw. Sur l'arrestation du maire, il a tenté de rétablir les faits.

Des proches de l'édile dénoncent une « cabale politique »

Contrairement à une certaine opinion, le maire n'a pas été cueilli dans un hôtel de la commune. Il s'est plutôt rendu lui-même, à bord de son véhicule, à la brigade de recherche de Thiès pour répondre à la convocation. C'est de là-bas qu'il a été déféré au parquet du Pjf, indique-t-il. Quand on lui a notifié les charges qui pèsent sur lui, on lui a demandé s'il était prêt à cautionner.

À en croire notre interlocuteur, le maire de Pambal leur a répondu qu'il n'avait pas de quoi cautionner. Il a été ainsi placé sous mandat de dépôt. Depuis lors, il attend d'être auditionné sur le fond, avance M. Thiaw, affirmant que l'urgence pour les avocats du maire et sa famille, c'est de faire en sorte qu'il retrouve la liberté dans les meilleurs délais.

Sa conviction est que son frère Lazard Lamane Thiaw est innocent et va le prouver une fois devant le juge. La seule erreur qu'on peut attribuer au maire, c'est de n'avoir pas vérifié si les entreprises avaient une autorisation venant des autorités compétentes avant de donner un avis favorable, croit-il savoir.

Des administrés entre amertume et compassion

Pendant ce temps, dans la commune de Pambal, les populations sont partagées entre amertume, compassion et incompréhension. Albert, étudiant demeurant à Pambal, ne cache pas sa surprise avant de déclarer que le maire a commis « une faute dans la démarche, mais il n'est pas de mauvaise foi ; il reste un homme bon ».

« Je considère que c'est le destin qui a fait qu'il soit dans cet engrenage judiciaire qui lui a, malheureusement, valu une détention préventive, mais cela ne peut pas écorner son image auprès de la majorité des populations », estime-t-il. Malgré tout, d'après lui, Lazard Lamane Thiaw reste le meilleur maire pour Pambal, il n'y a personne qui peut le remplacer. C'est quasiment le même son de cloche chez Léon, fidèle compagnon du maire.

« C'est un homme digne, fier et pétri de valeurs humaines », témoigne-t-il. Toutefois, admet-il, il aurait dû constituer une commission et impliquer les élus et l'autorité administrative dans cette affaire pour éviter justement « une incompréhension ». Par ailleurs, il trouve inadmissible que des adversaires politiques se saisissent de cette affaire pour essayer de ternir l'image du maire.

Beaucoup de dignitaires des villages de la commune de Pambal estiment que cette affaire aurait pu être réglée à l'amiable comme ce fut toujours le cas dans la zone. Malheureusement, l'adversité politique semble prendre le dessus sur la médiation sociale, déplorent-ils. Pour d'autres, le maire a « trahi » leur confiance. D'autres personnes interpellées affichent une incompréhension totale et préfèrent attendre afin de voir plus clair dans cette affaire.