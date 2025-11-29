Sénégal: Habib Beye - « Je suis satisfait »

Rennes enchaîne. Les Rouge et Noir ont encore gagné ce vendredi, prolongeant leur série à cinq matchs sans défaite. De quoi ravir leur coach, Habib Beye.

Rennes est inarrêtable ! Les Bretons sont allés gagner à Metz 1-0 ce vendredi 28 novembre 2025, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Les hommes d'Habib Beye enchaînent ainsi une quatrième victoire d'affilée, s'installant provisoirement à la quatrième place du championnat (24 points). Au micro de Ligue 1+, le coach sénégalais n'a pas caché sa satisfaction.

« Je suis très satisfait, il le faut lorsque nous avons traversé la récente situation. C'était difficile, on fait 25 minutes de très haut niveau, on a perdu le fil, mais on ne peut pas tout maîtriser. Ils nous ont acculés sur notre but, mais on a tenu (...) Ce soir, on est 4e de Ligue 1, c'est très appréciable. Lens et Nice ont perdu ici. On est un effectif restreint, on savait qu'on n'aurait pas tous les postes doublés en attaque. Il y a moins de connexion entre Esteban et Breel, ça a été plus difficile pour eux collectivement. On a protégé les joueurs dans la période difficile, c'est pour cela que j'entraîne », a réagi Habib Beye.