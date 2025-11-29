Sénégal: Metz - Nouvelles rassurantes pour Cheikh Tidiane Sabaly

29 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce vendredi 28 novembre 2025, Metz s'est incliné 0-1 contre Rennes en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. En plus de ce match, les Messins ont perdu Cheikh Tidiane Sabaly. L'ailier sénégalais est sorti dès la 19e minute sur blessure, ce qui est loin de ravir Pape Thiaw, à trois semaines de la CAN 2025. Cependant, le coach de Metz a tenu à donner des nouvelles rassurantes.

« Il (Cheikh Tidiane Sabaly) a eu une petite torsion à une cheville. Je ne pense pas que ce soit très grave, on verra dans les prochains jours », a dit Stéphane Le Mignan.

