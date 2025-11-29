Sénégal: Régulation secteur de l'énergie - Outiller les journalistes pour mieux informer les citoyens

Aujourd'hui, face aux enjeux énergétiques de l'heure, notamment dans la transformation socio-économique du pays, la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) et son partenaire le Millennium Challenge Account (MCA) ont jugé nécessaire d'outiller les professionnels des médias. Pour cela, un atelier est organisé du 28 au 29 novembre à Saly.

« L'énergie constitue un enjeu stratégique et joue un rôle important dans la compétitivité de nos secteurs productifs, la viabilité de notre économie et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour cette raison qu'elle est considérée comme l'un des catalyseurs de la stratégie de concrétisation de la Vision Sénégal 2050 pour laquelle la régulation du secteur de l'énergie est appelée à contribuer pour garantir un secteur énergétique transparent, efficace, durable et financièrement viable », a expliqué le président de la Commission nationale de régulation du secteur de l'énergie (Crse), Ibrahima Niane.

À ce propos, il s'agira, selon lui, d'expliquer dans un langage « moins technique, clair et accessible », l'ensemble des règles, des institutions et des mécanismes mis en place pour garantir l'équilibre économique et financier du secteur de l'énergie. Ceci, tout en préservant les droits et intérêts des consommateurs.

Au-delà, renchérit le représentant du Millenium Challenge Account (MCA) à cette occasion, El Hadji Mbaye Gueye, l'objectif de cet atelier vise à renforcer les capacités des journalistes, à sensibiliser les journalistes et à informer sur les différents opérés par la Loi 32-2021 du 9 juillet 2021, portant création, réglementation et attribution du régulateur. Et aussi, dans le but d'accompagner la mise en oeuvre de la stratégie de communication de la Crse ».

Pour sa part, le coordonnateur du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes), Dialigué Faye, a reconnu que l'arrivée du gaz, la transformation du paysage électrique, la régulation renforcée, les projets d'infrastructures, les débats tarifaires, sont autant de sujets « complexes », souvent « sensibles ».

Ils nécessitent dès lors « une information juste, rigoureuse et accessible ». « Notre ambition aujourd'hui, est de recueillir des outils : mieux comprendre les mécanismes de régulation du secteur, décrypter les enjeux économiques, identifier les sources fiables, poser les bonnes questions, éviter les zones d'ombre. Car une couverture médiatique solide, précise et indépendante est indispensable pour accompagner les transformations en cours », a-t-il fait savoir.