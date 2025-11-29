Afrique de l'Est: L'IGAD honore, à travers ses Prix des médias, les travaux journalistiques sur le changement climatique dans la région

29 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a lancé aujourd'hui à Addis-Abeba l'édition 2025 de ses Prix des médias, un événement consacré à la valorisation du journalisme et du storytelling dédiés au changement climatique et à la résilience dans la Corne de l'Afrique.

Organisée sur deux jours en partenariat avec le gouvernement éthiopien, la cérémonie adopte pour thème : « Raconter des histoires pour agir pour le climat : pour une région sûre, résiliente et stable ».

Cette rencontre, qui distingue des reportages marquants produits par des journalistes issus de toute la région, réunit des responsables de haut niveau, des professionnels des médias et des défenseurs de l'environnement.

Parmi les personnalités présentes figurent Seyoum Mekonen, ministre d'État à la Planification et au Développement, ainsi qu'Abebaw Bihonegn, chef de mission de l'IGAD.

Dans son allocution inaugurale, Seyoum a souligné l'importance des journalistes et des conteurs dans la sensibilisation du public aux enjeux climatiques pressants.

Il a exprimé sa gratitude envers l'IGAD pour l'organisation de ce forum et pour son rôle dans le renforcement de la coopération régionale en matière de résilience climatique.

Le ministre d'État a rappelé que, malgré sa contribution minime aux émissions mondiales, l'Afrique demeure l'une des régions les plus touchées par le dérèglement climatique, confrontée à « des sécheresses prolongées, des pluies irrégulières, des inondations et une hausse des températures ».

Il a néanmoins insisté sur le fait que le continent ne se contente pas de subir : il innove, progresse et multiplie les initiatives pour répondre à la crise climatique.

Il a évoqué des efforts allant du reboisement massif aux pratiques d'agriculture climato-intelligente, en passant par les investissements dans les énergies propres et les programmes d'adaptation communautaire.

À titre d'exemple, il a mis en avant l'Initiative éthiopienne pour un patrimoine vert, qui a permis la plantation de plus de 48 milliards d'arbres ces dernières années, ainsi que l'expansion du portefeuille énergétique renouvelable du pays (hydroélectricité, solaire, éolien, géothermie), lequel profite non seulement au développement national mais aussi aux interconnexions électriques régionales avec des pays voisins tels que le Kenya, Djibouti, le Soudan et la Tanzanie.

Seyoum a par ailleurs salué la contribution de l'IGAD dans la mise en valeur de ces succès à travers ses programmes climatiques, ses systèmes d'alerte précoce et sa diplomatie climatique, renforçant ainsi la résilience dans toute la région.

Les Prix des médias de l'IGAD 2025 comprendront plusieurs distinctions dédiées à la presse écrite, à la radio, à la télévision, aux médias numériques et au photojournalisme.

Environ 400 journalistes africains, dont 94 Éthiopiens, concourront dans huit catégories, parmi lesquelles une distinction spéciale pour la Meilleure Journaliste.

Pour sa part, Abebaw Bihonegn a affirmé que la tenue de l'événement à Addis-Abeba reflète le rôle moteur de l'Éthiopie dans la coopération régionale, le développement durable et la diplomatie climatique.

« Addis-Abeba est le lieu idéal pour célébrer et examiner votre créativité et votre excellence », a-t-il déclaré en s'adressant aux journalistes et aux acteurs engagés dans la lutte contre la sécheresse.

Il a rappelé que le thème de cette édition, « Des conteurs pour l'action climatique », vise à encourager la construction d'une région plus résiliente et plus stable.

Il a également souligné l'évolution du mandat de l'IGAD au fil de ses 40 ans d'existence, passé d'un rôle centré sur l'aide aux victimes de sécheresse à une mission plus large incluant la sécurité, l'intégration régionale et la résilience environnementale.

En conclusion, Abebaw a indiqué qu'un jury de 21 experts internationaux est mobilisé pour distinguer les travaux journalistiques les plus percutants, ceux qui informent, interpellent et inspirent, qualifiant ces prix de « formidable levier pour stimuler l'action et renforcer la résilience par la narration ».

