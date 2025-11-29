Addis-Abeba — L'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welch, a qualifié la ville historique de Harar, dans l'est du pays, de « modèle remarquable pour le monde entier » en matière de coexistence religieuse, à l'issue d'une visite diplomatique de deux jours dans la région.

Dans un entretien accordé à POA, le diplomate britannique a mis en avant la valeur unique de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, soulignant qu'il illustre une tolérance religieuse exemplaire.

« Harar montre de manière éclatante comment des communautés de croyances, de cultures et d'origines différentes peuvent vivre ensemble en paix et créer quelque chose d'extraordinaire », a-t-il affirmé. « Un message dont le monde a aujourd'hui grandement besoin. »

Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'Union africaine, M. Welch faisait partie d'une délégation de haut niveau arrivée à Dire Dawa pour découvrir les richesses touristiques de Harar et de ses environs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mission, organisée par le ministère éthiopien du Tourisme en collaboration avec l'UNESCO, a permis au diplomate de constater les récents efforts de restauration de la vieille ville fortifiée.

Il a salué « des progrès notables » dans la préservation du patrimoine, estimant que l'investissement dans la culture est indispensable pour transmettre cet héritage aux générations futures.

Durant la visite, l'ambassadeur a dégusté le café local -- qu'il a jugé « excellent » -- et a exprimé son enthousiasme à l'idée d'assister à la traditionnelle séance de nourrissage des hyènes.

Il a adressé ses remerciements au ministère du Tourisme, au gouvernement éthiopien et à l'UNESCO pour l'organisation d'un séjour « instructif et agréable ».

La délégation, conduite par la ministre du Tourisme Selamawit Kassa, a été accueillie par le maire de Dire Dawa, Kedir Juhar, ainsi que par plusieurs responsables municipaux. Rita Bisunat, directrice du Bureau de liaison de l'UNESCO en Éthiopie, et des diplomates en poste à Addis-Abeba prenaient également part à la visite.

M. Welch a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni auprès de l'UNESCO, rappelant la fierté de son pays d'être un membre actif de l'organisation, et a insisté sur l'importance de préserver des sites culturels comme Harar pour l'avenir.

Cette visite de deux jours devrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement, les organisateurs espérant qu'elle donnera un nouvel élan au tourisme dans les régions de Harar et de Dire Dawa.