Sénégal: Rufisque, vers une renaissance culturelle structurée

Le maire de la Ville de Rufisque a organisé un atelier de diagnostic participatif destiné à élaborer la future politique culturelle municipale. Cette rencontre, tenue mercredi et jeudi, a permis de dégager les principaux axes de la feuille de route qui guidera l'action publique dans le domaine culturel.

Autrefois animée par un foisonnement intellectuel et artistique, Rufisque connaît, depuis la fin des années 1980, une profonde léthargie culturelle. La ville, pourtant patrie de figures majeures comme Ousmane Socé Diop, Abdoulaye Sadji, Khar Mbaye Madiaga, Ismaïla Lô, Pape Fall (maître de la salsa), les frères Badou et Pape Armand Boye, ou encore les plasticiens Mbaye Diop et Ndary Lô, souffre aujourd'hui d'un net recul.

Les productions artistiques, les manifestations culturelles et les salles de spectacles se font rares dans cette cité bicentenaire qui fut longtemps un haut lieu de création et de sociabilité festive. Cette situation, qui a contribué à plonger Rufisque dans une forme d'anonymat, découle de l'absence prolongée de politique culturelle cohérente et de vision stratégique au sein des anciennes équipes municipales.

C'est précisément pour inverser cette tendance et inaugurer un nouveau cycle que l'édile a convoqué des assises consacrées aux bases d'un renouveau culturel. « Rufisque n'a jamais disposé d'une politique culturelle, malgré ses nombreuses initiatives dispersées. Aujourd'hui, nous voulons bâtir un processus structuré et durable. Le fondement de la renaissance sera la culture », a déclaré le maire de la Ville.

Dans cette perspective, la municipalité a engagé une démarche participative visant à associer l'ensemble des acteurs culturels, institutionnels et communautaires. Ainsi, durant deux jours, ces acteurs se sont réunis dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville pour réfléchir collectivement aux voies et moyens d'inscrire la cité sur la trajectoire de son prestigieux passé artistique.

En présence de l'ancien directeur du Théâtre national, Sahite Sarr Samb, de Meïssa Ndiaye Beye, Directeur exécutif du Cabinet d'Appui pour la Recherche en Éducation et pour la Formation (C.A.R.E.F.) et ardent défenseur du patrimoine local, de l'artiste Ibrahima Mbaye Sopé, du rappeur et slameur Paul Pissety Sagna (PPS), et du Dr Oumar Cissé qui a lancé officiellement les travaux, les participants avaient pour mission de dresser un diagnostic et de proposer un plan d'action fondé sur l'inclusion culturelle afin de favoriser un véritable renouveau dans la ville de Mame Coumba Lamb.

À l'issue des échanges, quatre grands axes ont été identifiés comme les fondements de la future politique culturelle municipale. Ils portent sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, la promotion de la lecture, l'appui aux savoir-faire et à la création artistique, ainsi que le financement des programmes culturels et le renforcement de la coopération culturelle. Un dernier axe concerne les missions de la Maison des Arts de Rufisque, infrastructure issue de la coopération décentralisée avec la Ville de Nantes, appelée à devenir un véritable pôle d'incubation des grands projets culturels locaux.

Les conclusions produites par les différents groupes seront synthétisées et constitueront le cadre de référence auquel devra se conformer toute intervention municipale dans le champ culturel.