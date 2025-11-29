Ile Maurice: La Beach Authority justifie l'abattage de quatre arbres

L'abattage de quatre arbres à la plage publique de Telfair, à Souillac, a suscité de vives réactions parmi les Mauriciens. La Beach Authority (BA), responsable des plages publiques du pays, affirme toutefois que cette intervention avait pour objectif d'assurer la sécurité des usagers.

Selon l'organisme, les services Bois et Forêts ont classé ces arbres -- un filao situé à l'entrée de la plage et trois badamiers proches des toilettes comme présentant un danger. Le filao, fortement incliné, risquait de s'effondrer à tout moment, tandis que les badamiers avaient provoqué des fissures sur des structures en béton à proximité, compromettant la sécurité des infrastructures.

Ce diagnostic fait suite à une visite conjointe demandée par la Beach Authority. Après confirmation du risque, une autorisation formelle d'abattage a été délivrée, et les travaux ont été effectués sous la supervision d'un représentant des Forestry Services afin de garantir le respect des normes de sécurité.

La Beach Authority précise que chaque autorisation d'abattage est conditionnée à la replantation de trois fois le nombre d'arbres supprimés. Elle assure que cette obligation sera respectée et que des actions seront engagées pour préserver le caractère naturel de la plage publique de Telfair.