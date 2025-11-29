Ile Maurice: Deux arrestations spectaculaires à l'aéroport

29 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

En moins de 24 heures, les autorités mauriciennes ont intercepté deux cargaisons de stupéfiants à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) à Plaisance. Les opérations menées par l'ADSU et la Custom Antinarcotics Section mettent au jour un trafic sophistiqué de cocaïne et d'héroïne entre l'Afrique et Maurice.

Le 27 novembre, à 20 h 10, Ngozi Jennifer Isitoah, de nationalité nigériane, a été interpellée à l'arrivée du vol KQ274 en provenance de Nairobi. Les officiers de l'ADSU et des douanes ont saisi un colis cylindrique contenant 250 grammes de cocaïne d'une valeur estimée à Rs 3 750 000 et deux téléphones portables. Un exercice de livraison contrôlée a été monté, mais il a finalement été interrompu.

Plus tôt dans la journée, un infirmier allemand Negassi Enrico Kusmallah Stormer, 56 ans, a été arrêté à l'arrivée du vol FA 850 en provenance de Johannesburg. La fouille de ses bagages a permis de découvrir 2 087 kilos d'héroïne d'une valeur de Rs 31 305 000 dissimulée dans sa valise, un téléphone portable, une tablette, ainsi qu'une somme de Rs10000 et USD 81. Lors de la livraison contrôlée de la drogue, Mohammad Yasser Burtally, 34 ans, un résident de Plaine-Verte, a été interpellé alors qu'il tentait de récupérer le colis.

