Ile Maurice: Bataille entre santé fragile et impératif judiciaire

La détention du magnat malgache, Mamy Ravatomanga, continue d'alimenter tensions et controverses. Vendredi matin, son médecin traitant à l'hôpital Victoria l'a jugé «stable», ouvrant la voie à son transfert vers le centre de détention de Vacoas. Mais une fois arrivé, le quinquagénaire s'est de nouveau senti mal. Il a finalement été transféré au Moka Detention Centre et a accepté de continuer son interrogatoire à la FCC pendant le week-end.

Ce bras de fer médical et judiciaire s'était cristallisé la veille au tribunal de Port-Louis, où la Financial Crimes Commission (FCC) avait demandé son transfert à la prison de Melrose, présentée comme mieux équipée pour les détenus nécessitant un suivi médical rigoureux. Arrêté le 24 octobre, Mamy Ravatomanga fait face à trois accusations provisoires d'entente délictueuse et de blanchiment d'argent.

La FCC s'oppose à sa libération sous caution, évoquant un risque de fuite, de manipulation de preuves et d'interférence avec les témoins. À l'audience du 27 novembre, deux certificats médicaux ont été produits, recommandant deux semaines de repos à la clinique Premium Care. Le magnat devait également être examiné le 28novembre par un cardiologue de l'hôpital Victoria. Pour la FCC, ces documents ne justifient pas le maintien prolongé en clinique privée. Ses représentants assurent que Melrose dispose d'équipements adéquats et d'un environnement sécurisé.

Mais la défense, menée par Me Siddhartha Hawoldar, insiste que l'état de santé de son client est trop fragile pour une détention en milieu pénitentiaire. Le Dr Mamode Aniffkhan Yearoo a confirmé que Ravatomanga a perdu 11 kilos en dix jours, souffre de douleurs thoraciques et présente un risque élevé de complications cardiaques.

«Iwill not advise», a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si son patient pouvait être détenu en cellule. Pour l'avocat, le respect du droit aux soins est essentiel afin que l'accusé puisse faire face à la justice. La décision du magistrat Prashant Bissoon est attendue le lundi 1eᣴ décembre, alors que la controverse autour du lieu de détention du magnat malgache ne cesse de prendre de l'ampleur.