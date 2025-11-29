Ile Maurice: 50 ans de tourisme durable et inclusif

À l'occasion du 50e anniversaire de Constance Hotels & Resorts, le Premier ministre Navin Ramgoolam a salué le rôle central du tourisme dans l'économie mauricienne et présenté les grands axes d'un développement touristique durable et inclusif. Le groupe hôtelier, symbole d'excellence régionale, a lancé le projet Constance Villages pour renforcer l'attractivité de l'Est et valoriser le patrimoine mauricien.

Le Premier ministre Navin Ramgoolam a souligné, le vendredi 28 novembre à Belle Mare que «l'industrie du tourisme n'est pas seulement un secteur économique, mais un pilier central, un moteur de croissance et d'opportunités, capable de créer rapidement les emplois dont notre pays a besoin». Ses propos ont été tenus à l'occasion du 50e anniversaire de Constance Hotels & Resorts.

Depuis l'ouverture du Constance Belle Mare Plage en juin 1975, le groupe est passé d'un hôtel unique à neuf établissements répartis sur cinq pays de l'océan Indien - Maurice, Rodrigues, Seychelles, Maldives et Madagascar. Référence mondiale du luxe avec ses deux parcours de golf et huit restaurants, le groupe célèbre son jubilé d'or avec la campagne Where the Heart Stays, qui met en avant les liens humains et l'excellence de son service.

Le Premier ministre a salué le succès de Constance Group, bâti sur «l'engagement de ses dirigeants et le dévouement de milliers d'employés, qui façonnent l'expérience client, reflétant l'esprit mauricien. Le parcours de Constance illustre la transformation que l'on peut réaliser grâce à l'ambition et à la vision. Ma vision pour l'île Maurice est claire : nous poursuivons un avenir prospère, inclusif et durable tout en relevant les défis d'un paysage mondial en mutation».

Selon Navin Ramgoolam, le nouveau chapitre du tourisme à Maurice est axé sur la qualité, visant à positionner l'île comme une destination mondiale verte et sécurisée, fondée sur trois principes : durabilité, diversité et authenticité. «Mon gouvernement s'engage à responsabiliser les communautés locales pour qu'elles soient partie prenante de la chaîne de valeur du tourisme, assurant que les avantages soient partagés sur toute l'île tout en préservant notre culture unique», dit-il. Il a annoncé le projet de mettre en place un système de reconnaissance numérique et une plateforme d'autorisation de voyage électronique afin d'éliminer toute attente.

Clément Rey, CEO de Constance Group, a présenté le projet Constance Villages, un développement intégré dans l'Est de l'île qui valorise le patrimoine mauricien. Le projet prévoit la régénération d'une ancienne sucrerie jouxtant un parc naturel de 30 acres, avec en première phase le Mall de l'Est, inspiré des Filatures de Belle Mare, et des infrastructures éducatives, sanitaires et professionnelles. L'objectif : renforcer la résilience de la région grâce à des partenariats public-privé face aux défis climatiques et technologiques.

L'initiative sera complétée par des installations dédiées à l'éducation, à la santé et aux affaires afin d'atténuer les impacts sur la mobilité. L'objectif du projet est de favoriser la résilience grâce à des partenariats alliant vision publique et dynamisme privé. Le chef du gouvernement a d'ailleurs insisté sur importance de la coopération entre les secteurs public et privé.

Le Premier ministre a conclu en rappelant l'importance de cette collaboration : «Ensemble, nous avons su transformé des défis en opportunités. Le Groupe Constance restera un pilier du tourisme et un partenaire clé pour l'avenir de Maurice».