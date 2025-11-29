Madagascar: Midirama - Les 100 premiers jours en eaux troubles de la Refondation

Michaël and Co n'a pas bénéficié de la tolérance généralement accordée aux nouveaux arrivants au pouvoir. Il faut souligner qu'ils n'ont pas demandé ce round d'observation où les acteurs politiques se ménagent et s'échangent des tirs à fleurets mouchetés. Un manque d'expérience dans l'exercice du pouvoir, peut-être, car pourquoi se priver d'un privilège habituellement accordé aux nouveaux entrants ? Résultat : le pouvoir se fait très vite doubler, aussi bien sur sa droite que sur sa gauche.

À sa droite, le côté où l'on s'attend le moins

La Gen Z cache de moins en moins son scepticisme quant à la refondation de l'État. Dans la résolution des problèmes de l'eau et de l'électricité, par exemple, l'Exécutif actuel ne propose rien d'inédit, se contentant de répéter les explications d'hier -- sabotages, aléas climatiques, difficultés financières -- sans prendre de décisions radicales. Aucune restructuration de la Jirama, aucune recherche de productivité des moyens (humains, matériels et financiers) de cette entreprise, ni d'alternative aux problèmes d'approvisionnement en fuel, alors que la population ploie toujours sous le poids de délestages plus fréquents et plus longs qu'auparavant.

Les actions menées jusqu'à présent ne laissent pas présager une refonte politique radicale

La lutte contre la corruption, même si elle n'en est qu'à ses débuts, ne cible pas la corruption « usuelle », celle du quotidien -- notamment celle de certains agents de bureau de l'administration (paiement contre service accéléré) -- dont la permanence alimente pourtant la grande corruption. L'objectif affiché d'une gouvernance plus juste et plus transparente contraste avec des nominations qui relèvent davantage de la cooptation que de critères d'objectivité.

Concernant l'enseignement, le manque crucial d'enseignants, tant en quantité qu'en qualité, ne semble pas être réellement traité. Comment expliquer, en effet, que l'État s'appuie toujours sur le système FRAM alors que des diplômés des ENS cherchent activement un emploi ? En résumé, leurs griefs portent sur l'absence de perspectives de participation politique réelle : ils ont le sentiment de ne pas peser sur les décisions de l'État.

À sa gauche, dans sa tactique de nuisance à outrance

L'équipe sortante n'entend laisser aucun répit au pouvoir actuel. Elle s'attaque aux décisions de justice qu'elle qualifie de chasse aux sorcières et de verdicts dictés par les vainqueurs. Elle saisit toutes les occasions propices aux critiques, qu'il s'agisse de manquements aux droits humains -- comme dans le cas des employés du groupe Sodiat menacés de chômage, par exemple -- ou des traitements inhumains infligés aux détenus, notamment lorsqu'il s'agit des leurs, évidemment.

Au centre, les « mpitolona »

Les sympathisants, activistes ou non, ne manquent pas non plus de hausser le ton lorsque leur vie quotidienne est touchée, notamment par le manque d'eau et d'électricité, surtout lorsqu'ils voient de longues files de clients attendre devant les guichets de la Jirama pour payer. De même, ils s'interrogent : osera-t-on vraiment s'attaquer au train de vie de l'État, alors que les longs convois de 4x4 aux sirènes stridentes des personnalités continuent de défiler ?

À l'étranger, rien de nouveau

Sinon, l'énième plan de paix pour l'Ukraine, présenté une fois de plus par le même personnage -- Trump -- parce qu'il serait, paraît-il, « le plus beau et le plus puissant ». Cette fois-ci, son plan, à force d'être rabâché, aurait des chances d'amener la paix, c'est-à-dire la capitulation de Kiev, avec à la clé la cession de 20 % de son territoire et la limitation de son armée à 400 000 hommes. Des conditions qui rappellent étrangement celles formulées par l'autre homme du genre « plus beau que moi, tu meurs ».