Congo-Kinshasa: Evacuation des véhicules et épaves stationnés sur le boulevard Lumumba de Kinshasa

Les propriétaires des véhicules stationnés anarchiquement sur les emprises du boulevard Lumumba, à Limete/Kinshasa sont sommés de les retirer sous peine de les voir transférés à la fourrière, selon un communiqué du ministère provincial de l'Environnement, propreté publique, embellissement, cité vendredi 28 novembre par l'ACP.

« Sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le ministre provincial de l'Environnement, propreté publique, embellissement de la ville et aménagement, Léon Mulumba, a lancé une vaste opération de libération des emprises publiques transformées en parkings pirates pour grands cars le long du boulevard Lumumba », indique ce communiqué.

Chaque propriétaire a été sommé de retirer son véhicule, sous peine de voir celui-ci transféré à la fourrière, selon la même source.

Depuis plusieurs années, la ville de Kinshasa est confrontée à un problème croissant d'encombrement des espaces publics par des véhicules abandonnés. Ces épaves nuisent à la mobilité urbaine, à l'esthétique de la capitale et contribuent à l'insécurité dans certains quartiers.

Maintes fois, les autorités provinciales ont lancé des opérations d'évacuation de ces engins. Outre les garages pirates, d'autres opérations ont porté sur l'évacuation des vendeurs le long des artères principales de la ville. Cependant, elles ne sont pas parvenues à endiguer définitivement ce phénomène d'encombrement des espaces publics.