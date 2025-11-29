Afrique: L'Éthiopie obtient le rôle d'hôte de la COP32 et est saluée pour ses progrès en matière d'énergies renouvelables - Ministère

Addis Ababa — La sélection de l'Éthiopie pour accueillir la COP32 constitue une reconnaissance internationale de ses progrès constants dans le développement des énergies renouvelables, a déclaré le ministère de l'Eau et de l'Énergie.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a déclaré que l'Éthiopie exploitait activement son potentiel diversifié en matière d'énergies propres.

« Notre pays possède la capacité de développer toute une gamme de ressources : l'énergie hydraulique, solaire, éolienne et géothermique », a déclaré le ministre. « Ces ressources ne répondent pas seulement à nos besoins énergétiques, elles renforcent aussi fondamentalement notre trajectoire économique résiliente au changement climatique. »

Ces quelques paragraphes soulignent clairement les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière d'énergies renouvelables et de climat.

Le gouvernement étend l'accès à l'énergie solaire dans les zones rurales afin de garantir que les communautés non raccordées au réseau bénéficient d'une alimentation électrique fiable grâce à des systèmes modernes.

Les progrès continus de l'Éthiopie dans le développement des énergies renouvelables lui valent une reconnaissance mondiale croissante, en particulier pour la réduction de ses émissions de carbone et l'amélioration de son bilan climatique.

« Le monde reconnaît les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la réduction des émissions et la lutte contre les menaces climatiques », a-t-il déclaré.

M. Habtamu a ajouté que les modèles de développement traditionnels des économies avancées avaient alimenté le réchauffement climatique, tandis que la voie plus propre empruntée par l'Éthiopie démontrait qu'il existait une alternative viable.

« Ce que nous construisons montre au monde entier qu'il est possible de se développer sans répéter les erreurs qui ont conduit à la crise climatique actuelle », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que les projets liés aux énergies renouvelables menés à l'échelle nationale renforcent l'attractivité de l'Éthiopie auprès des investisseurs étrangers et favorisent l'intégration énergétique régionale. Ces progrès ont contribué à positionner le pays comme hôte de grandes plateformes climatiques.

Les efforts de l'Éthiopie en matière d'économie verte ont joué un rôle central dans sa sélection pour accueillir la COP32.

Le fait d'avoir été choisi pour accueillir la COP32 est une reconnaissance de nos initiatives écologiques et de nos réalisations en matière de développement des énergies renouvelables, a-t-il ajouté.

Il a également souligné la contribution du programme national Green Legacy, qui a soutenu les efforts de conservation de l'eau et réduit l'envasement autour des barrages hydroélectriques, garantissant ainsi la stabilité énergétique à long terme.

L'Éthiopie a été officiellement choisie pour accueillir la 32e Conférence mondiale sur le climat (COP32) lors de la COP30 au Brésil, et accueillera le rassemblement mondial dans deux ans.