Ethiopie: Le pays entreprend des réformes institutionnelles et juridiques fondamentales

Addis Ababa — L'Éthiopie entreprend actuellement des réformes institutionnelles et juridiques fondamentales afin de renforcer les services de poursuite et les instances judiciaires connexes, a déclaré le ministre d'État à la Justice, Ermias Yemanebirhan.

S'exprimant lors de la clôture de la 30e conférence annuelle de l'East Africa Law Society (EALS), il a déclaré que l'Éthiopie entreprenait actuellement des réformes institutionnelles et juridiques fondamentales qui profitaient aux professionnels et aux cabinets du droit.

« L'Éthiopie entreprend actuellement des réformes institutionnelles et juridiques fondamentales visant à renforcer les cultures, les services de poursuite et les organes judiciaires connexes, reconnaissant que des institutions judiciaires efficaces, crédibles et indépendantes sont des piliers indispensables du développement économique et de l'intégration régionale. »

Il a réitéré l'engagement du gouvernement à préserver et à renforcer l'autonomie de toutes les institutions judiciaires.

L'Association fédérale des avocats éthiopiens a fait des progrès remarquables, car la réforme juridique actuelle reconnaît également l'Association comme l'une des cinq institutions judiciaires fondamentales en Éthiopie, a ajouté M. Ermias.

Pour le ministre d'État, ces efforts témoignent de la volonté du gouvernement de tirer parti de l'expertise de milliers d'avocats fédéraux hautement qualifiés.

« Il y a quelques années encore, l'Éthiopie ne comptait pas un seul cabinet d'avocats. Aujourd'hui, plus de 40 cabinets d'avocats sont en activité et la demande ne cesse de croître. »

Affirmant que les avocats éthiopiens tirent profit de l'intégration régionale, le ministre d'État a déclaré que la région bénéficie également de la taille, du potentiel et de l'expertise juridique croissante de l'Éthiopie.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de rester isolés de l'association régionale des avocats professionnels. Le fait d'accueillir la 30e conférence annuelle est en soi une expression de notre engagement et de notre capacité. »

Comme de nombreux pays africains, l'Éthiopie continue de travailler avec diligence pour renforcer la justice et la gouvernance démocratique guidées par l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la protection des droits de l'homme, la transparence, la responsabilité et la participation active des citoyens, a-t-il souligné.

Selon lui, les avocats jouent un rôle essentiel dans la protection des droits fondamentaux de l'homme, la garantie de l'accès à la justice pour tous et la promotion de la responsabilité à tous les niveaux.

En outre, il a précisé que les avocats sont tenus de respecter une éthique professionnelle et une intégrité irréprochables en adhérant à des normes éthiques rigoureuses afin de maintenir la confiance du public dans le système juridique.

La confiance du public est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et à l'administration de la justice, a-t-il déclaré, ajoutant : « Je suis convaincu que l'Association fédérale des avocats éthiopiens et la Société juridique d'Afrique de l'Est joueront leur rôle dans la région et au-delà. »

Le chef de cabinet de la CUA, Mohamed El-Amine Souef, a déclaré que le moment était venu pour les États africains de promouvoir la bonne gouvernance au niveau national, car de nombreux pays africains bénéficient désormais d'un système multipartite.

Souef a souligné l'importance des professionnels du droit dans la défense des droits et la promotion de la démocratie.

Le président de la Société juridique d'Afrique de l'Est, Ramadhan Abubakar, a réaffirmé son engagement à poursuivre les progrès réalisés par la société de manière plus intégrée, afin de contribuer à la protection des droits de l'homme et au renforcement de la démocratie dans la région et au-delà.