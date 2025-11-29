Cote d'Ivoire: Axe Kotobi-Anékro - Une course folle entre deux motos vire au drame

29 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

Une violente collision entre une moto de type KTM et une Haojin a plongé l'axe Kotobi-Anékro, sur le tronçon de Daoukro, dans la stupeur, ce vendredi 28 novembre 2025, à environ deux kilomètres de Kotobi.

Les cinq occupants des deux engins, dont trois perchés sur la Haojin et deux sur la KTM, ont été grièvement blessés, les deux conducteurs agonisants au moment de notre arrivée sur les lieux.

Bien que les circonstances exactes restent difficiles à établir, plusieurs personnes présentes évoquent une course improvisée entre les deux motos. Aucun des occupants ne portait de casque, et les engins étaient chargés au-delà de la normale, transformant la route en piste de défi.

Selon une victime, Jean-Marc Aka, et des témoignages sur place, l'une des motos serait violemment tombé dans un profond nid-de-poule parmi les nombreux qui jalonnent cet axe dégradé, avant de se renverser. La seconde, lancée à vive allure, n'aurait pu éviter l'impact et l'aurait percutée de plein fouet.

À la suite du choc, les blessés gisaient au sol, certains, dont les deux conducteurs, dans une mare de sang et inconscients, tandis que les riverains tentaient de leur porter secours dans l'attente des pompiers civils dépêchés depuis Bongouanou.

Au moment où nous quittions les lieux, la situation des blessés devenait de plus en plus critique au regard de leur rythme respiratoire accéléré.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

