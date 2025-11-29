Cote d'Ivoire: Financement féminin - Fin'Elle et la Fondation SEPHIS unissent leurs forces pour booster l'entrepreneuriat des femmes

Financer, former et propulser les femmes entrepreneures vers un développement durable : telle est l'ambition du partenariat stratégique signé entre la mésofinance Fin'Elle et la Fondation SEPHIS, le jeudi 27 novembre 2025, dans les locaux de l'institution financière à Cocody. Cette convention, paraphée par la directrice générale de Fin'Elle, Mme Yénita Bamba, et la présidente du Conseil d'administration de la Fondation SEPHIS, Mme Kodjo Sefora, marque une nouvelle étape dans l'accompagnement technique et financier des PME dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire.

À travers cette collaboration, les deux organisations entendent conjuguer leurs expertises pour renforcer l'autonomisation économique des bénéficiaires du programme « African Women of the Future (AWF) », porté par la Fondation SEPHIS. Ce programme, dédié au renforcement du leadership et des compétences entrepreneuriales, verra désormais ses participantes bénéficier d'un accès facilité au financement.

Dans le cadre de l'accord, Fin'Elle ouvre une ligne de crédit initiale d'un milliard de FCFA, exclusivement destinée aux femmes accompagnées par le programme AWF. Pour Mme Yénita Bamba, cette initiative s'inscrit dans la vision centrale de l'institution : « offrir à chaque femme entrepreneure les moyens réels de développer une entreprise solide, durable et compétitive ». Elle a salué un partenariat qui « rapproche davantage les femmes du financement dont elles ont besoin pour franchir un nouveau palier dans leur parcours entrepreneurial ».

De son côté, Mme Kodjo Sefora a souligné l'importance de cette alliance qui participe au renforcement de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. « Si nous réussissons depuis plusieurs années à accompagner des femmes à lever de la dette, c'est parce que nous réunissons l'ensemble des acteurs du financement pour créer un écosystème adapté aux besoins des PME. Fin'Elle est, sans aucun doute, un acteur clé de ce parcours », a-t-elle affirmé.

Depuis sa création en 2018, Fin'Elle s'est imposée comme un acteur majeur du financement inclusif dédié aux femmes. Avec plus de 11 200 projets financés, au bénéfice de 37 000 clientes, pour un montant cumulé dépassant 140 milliards de FCFA, l'institution continue de bâtir un modèle panafricain au service de l'entrepreneuriat féminin, grâce à des solutions combinant épargne, crédit et renforcement de capacités.

Ce nouveau partenariat confirme la dynamique nationale autour de la promotion de la femme entrepreneure et ouvre de nouvelles perspectives pour un écosystème financier plus inclusif et durable.