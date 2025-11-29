Cote d'Ivoire: Transformation du Cepici - Le cap 2026 lancé à Assinie

Une nouvelle feuille de route. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) a donné le coup d'envoi de sa planification annuelle 2026 lors d'un atelier stratégique qui s'est ouvert le jeudi 27 novembre 2025, à Assinie, sous la conduite de sa directrice générale, Solange Amichia.

Cette rencontre marque une étape décisive dans la refondation de l'outil national de promotion des investissements, dans un contexte de perte relative de compétitivité de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier africain.

L'atelier de planification 2026 du Cepici vise également à élaborer un plan d'action et un budget clairs, cohérents et alignés sur les priorités nationales. Il s'agit de doter chaque direction d'une feuille de route précise, centrée sur la promotion des investissements, l'amélioration de l'environnement des affaires et l'efficacité du guichet unique.

À l'issue de l'évaluation du Plan national de développement (Pnd) 2021-2025, un séminaire gouvernemental a mis en lumière plusieurs faiblesses structurelles. La Côte d'Ivoire a enregistré un recul dans la mobilisation des investissements directs étrangers, notamment en raison d'un écosystème d'investissement jugé trop complexe et d'un parcours de l'investisseur peu fluide.

Face à ce constat, le Pnd 2026-2030 entend corriger ces insuffisances en plaçant la promotion des investissements privés au coeur de ses priorités. La simplification du parcours de l'investisseur, la rationalisation des structures publiques intervenant dans l'attractivité économique et la valorisation du contenu local figurent parmi les axes majeurs de cette nouvelle stratégie.

Dans ce cadre, le Cepici est appelé à se transformer en profondeur. Un cabinet spécialisé, mandaté pour évaluer son fonctionnement, a relevé plusieurs dysfonctionnements : manque de souplesse financière, multiplicité d'acteurs publics sur des missions similaires, lenteurs opérationnelles, déficit de compétences techniques et absence d'outils modernes de suivi des investisseurs. Autant de faiblesses qui limitent l'efficacité du Cepici dans son rôle de guichet unique.

« Il s'agit désormais de repositionner le Cepici comme un instrument stratégique au service de la politique nationale d'investissement », a souligné Solange Amichia à l'ouverture de cet atelier, qui s'est achevé le vendredi 28 novembre 2025. L'option retenue est celle d'un Cepici optimisé, recentré sur ses missions régaliennes, doté d'une gouvernance renforcée, de ressources humaines plus performantes et d'outils d'intelligence économique capables d'identifier et d'attirer des investisseurs stratégiques.

Au-delà des réformes institutionnelles, l'atelier d'Assinie a également mis l'accent sur une nouvelle culture de performance. Désormais, le Cepici ambitionne de fonctionner sur la base d'un plan d'action annuel mesurable, évalué trimestriellement, avec des objectifs clairs assignés à chaque collaborateur. Une approche qui vise à renforcer la motivation du personnel et à améliorer durablement l'efficacité de la promotion des investissements.

Le concept « Cepici 2.0 » s'inscrit dans cette dynamique de transformation. Il ambitionne de recentrer l'institution sur ses missions fondamentales, de simplifier le parcours de l'investisseur, d'assurer une meilleure cohésion de l'action publique et d'améliorer durablement la compétitivité du secteur privé ivoirien.