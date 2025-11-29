Madagascar: La société civile critique la trajectoire prise par la transition

29 Novembre 2025
Radio France Internationale

À Madagascar, dix organisations de la société civile, dont la plus grande coalition environnementale Voahary Gasy, critiquent l'orientation prise par les autorités de transition. Dans un communiqué publié, jeudi 27 novembre, elles pointent du doigt des « signes inquiétants de continuité » avec un mode de gouvernance dénoncé lors des manifestations ayant conduit à la chute d'Andry Rajoelina.

« L'espoir d'un véritable renouveau démocratique s'amenuise », écrivent les signataires, parmi lesquels figure aussi le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes.

Joint par RFI, Hony Radert, secrétaire générale du Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC), fait état de faits qui accentuent le sentiment d'injustice et d'anarchie

« On voit davantage une continuité des mauvaises pratiques du passé avec lesquelles on a vraiment voulu rompre et on ne voit pas, pour le moment, de signaux forts de changement des pratiques. On a par exemple vu un appel à recrutement des chefs de région, alors que normalement, d'après la Constitution, ils doivent être élus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On voit aussi un problème avec l'impunité dont bénéficient certains politiciens trafiquants. Il y a l'exemple d'un député impliqué dans les trafics de tortues qui a été libéré.

« Il y a aussi le fait qu'un Haut Conseiller de la Refondation a parlé de vendre les stocks de bois de rose, ce qui va à l'encontre de l'embargo international de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites). Ce serait une marche arrière par rapport au combat mené notamment par la société civile pour lutter contre le pillage des ressources naturelles.

Tous ces faits accentuent le sentiment d'injustice et d'anarchie et on interpelle les responsables par rapport à cela », a tenu à souligner Hony Radert, secrétaire générale du Collectif des citoyens et des organisations citoyennes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.