Togo: Pollution et insalubrité - Riposte régionale

29 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Les acteurs institutionnels des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) se sont réunis cette semaine à Lomé dans le cadre d'une concertation consacrée au projet d'appui à la gestion durable des déchets et à la réduction des émissions de polluants organiques persistants non intentionnels.

Cette rencontre a permis aux décideurs publics et aux experts des huit États membres de dresser un état des lieux de la gestion des déchets au sein de l'Union et de définir les projections régionales jusqu'en 2026.

Le Togo a été cité parmi les pays les plus avancés dans le domaine.

Ces dernières années, plusieurs initiatives structurantes ont été lancées, notamment le renforcement du cadre juridique de protection de l'environnement, la construction du centre d'enfouissement technique d'Aképé, et la mise en place de programmes de tri, de collecte et de valorisation des déchets

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.