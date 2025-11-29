Togo: Kagbara veut un plan Marshall pour la jeunesse

Le sénateur Innocent Kagbara, président du Parti démocratique panafricain (PDP), relance le débat sur les politiques d'appui à la jeunesse.

Il appelle à la création d'un « plan Marshall » pour l'entrepreneuriat des jeunes, une proposition ambitieuse qui soulève autant d'espoirs que de questions budgétaires.

Le plan imaginé par le PDP repose sur trois piliers:

Financer chaque année les projets de 10 000 jeunes entrepreneurs

Créer des incubateurs régionaux pour structurer l'accompagnement

Instaurer une préférence nationale en faveur des jeunes entreprises dans les marchés publics

L'ambition est d' accélérer l'insertion économique des jeunes en misant sur l'entrepreneuriat comme moteur de croissance et de réduction du chômage.

Sur le papier, les mesures sont attractives. Mais leur financement représente un défi majeur.

Les programmes actuels destinés aux jeunes -- Fonds d'appui aux initiatives économiques, mécanismes de microcrédit, dispositifs d'accompagnement -- absorbent déjà une part significative des ressources publiques mobilisables.

Pour un programme ciblant 10 000 jeunes entrepreneurs par an, le besoin financier pourrait atteindre des dizaines de milliards de Fcfa, selon les montants moyens habituellement alloués par les dispositifs de soutien existants.

À cela s'ajoutent les coûts structurels liés à la création et au fonctionnement d'incubateurs régionaux.

Le gouvernement rappelle régulièrement que l'État soutient la jeunesse en fonction de la capacité budgétaire du pays.

Pour que la proposition du PDP devienne réaliste, plusieurs options pourraient être explorées:

Mobiliser davantage de financements extérieurs, renforcer les partenariats public privé, cibler les secteurs à fort rendement économique et accélérer la réforme des marchés publics

Une préférence nationale, bien encadrée, permettrait effectivement d'orienter une partie de la commande publique vers les jeunes entreprises, sans requérir des ressources supplémentaires.

La proposition du PDP relance un débat essentiel: comment créer des opportunités massives pour une jeunesse nombreuse, dynamique mais souvent confrontée à un accès limité au financement et à l'emploi?

La vision d'Innocent Kagbara a le mérite d'alimenter la réflexion.