communiqué de presse

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1315e réunion (séance d'urgence) tenue le 28 novembre 2025 sur la situation d'urgence en République de Guinée-Bissau.

Le Conseil de paix et de sécurité,

Réitérant le principe de tolérance zéro de l'UA à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 4(p) de l'Acte constitutif de l'UA ;

Rappelant la Déclaration [Ext/Assembly/AU/Decl.(XVI)] sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 16e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA tenue les 27 et 28 mai 2022 à Malabo (Guinée équatoriale), les décisions AHG/Dec.141(XXXV) et AHG/Dec.142 (XXXV) adoptées par la 35e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA tenue du 12 au 14 juillet 1999 à Alger (Algérie), la Déclaration sur le Cadre de réponse de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA tenue du 10 au 12 juillet 2000 à Lomé, au Togo (la Déclaration de Lomé) et la Déclaration solennelle du 50e anniversaire de l'OUA/UA adoptée le 25 mai 2013 à Addis-Abeba ;

Rappelant également ses décisions antérieures sur la situation en Guinée-Bissau et réaffirmant le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la République de Guinée-Bissau par l'UA ;

Réaffirmant la solidarité de l'UA avec le peuple de Guinée-Bissau dans ses aspirations légitimes à promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie, le développement et la prospérité dans le pays ;

Prenant note de l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Churchill Ewumbue-Monono, Représentant permanent de la République du Cameroun auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de novembre 2025, de la déclaration de S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'UA, de la communication de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité ; et prenant également note de la déclaration de S.E. l'Ambassadrice Maria Antonieta Pinto Lopes D'Alva, Représentante permanente de la Guinée-Bissau auprès de l'UA, en tant que pays concerné, et de S.E. l'Ambassadeur Harold Saffa, Représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès de l'UA, en sa qualité de représentant du Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et de S.E. l'ambassadeur Abdel-Fatau Musah, Commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :

1. Note avec une profonde préoccupation et condamne sans appel la prise du pouvoir par les militaires le 26 novembre 2025, ce qui constitue une grave atteinte à l'ordre démocratique et constitutionnel et compromet les perspectives essentielles de stabilité et d'état de droit exprimées par le peuple de Guinée-Bissau ; et rejette catégoriquement le changement anticonstitutionnel de gouvernement intervenu en République de Guinée-Bissau le 26 novembre 2025, en violation flagrante des principes et des instruments normatifs de l'UA, en particulier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et la Déclaration de Lomé de 2000 ;

2. Décide, en conséquence, conformément aux instruments pertinents de l'UA, en particulier l'article 7 (g) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et l'article 25 (1) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de suspendre , avec effet immédiat, la participation de la République de Guinée-Bissau à toutes les activités de l'Union, de ses organes et institutions, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays ;

3. Soutient sans réserve le communiqué de la Session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement, qui s'est tenue virtuellement le 27 novembre 2025 ; et se félicite du communiqué de presse du Président de la Commission de l'UA, publié le 26 novembre 2025, qui condamne sans équivoque le coup d'État militaire en Guinée-Bissau ; se félicite également de la déclaration conjointe sur la situation postélectorale publiée le 26 novembre 2025 par les chefs de la mission d'observation électorale de l'UA, de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest ;

4. Appelle à la libération immédiate et sans conditions de tous les responsables électoraux et de toutes les autres personnalités politiques détenus, et souligne la nécessité de veiller à leur sécurité et à leur dignité ;

5. Appelle tous les États membres de l'UA et la communauté internationale, y compris les partenaires bilatéraux et multilatéraux, à rejeter ce changement anticonstitutionnel de gouvernement et à s'abstenir de toute action susceptible de conférer une légitimité et/ou d'apporter un soutien au régime illégal en Guinée-Bissau ;

6. Appelle également les dirigeants militaires de Guinée-Bissau à respecter les lois du pays et la volonté du peuple et, à cette fin, à permettre à la Commission électorale nationale de finaliser le dépouillement et de proclamer les résultats des élections, ainsi qu'à accompagner le processus électoral jusqu'à son terme, avec l'investiture et la prise de fonction du vainqueur ;

7. Exige des dirigeants militaires de Guinée-Bissau qu'ils respectent impérativement et sans conditions le principe du constitutionnalisme et qu'ils s'abstiennent de toute nouvelle ingérence dans les processus politiques dans le pays, faute de quoi le Conseil instituera des sanctions ciblées à l'encontre de tous les acteurs impliqués dans le coup d'État militaire ;

8. Salue vivement le comportement pacifique des citoyens tout au long de la période électorale, ce qui témoigne de leur maturité démocratique et constitue le fondement de l'unité et de la stabilité nationales, et les exhorte à rester calmes, à s'abstenir de tout acte susceptible d'alimenter de nouvelles violences et à faire passer avant tout les intérêts supérieurs du pays et de son peuple ;

9. Charge la Commission de l'UA, en étroite coopération avec la CEDEAO et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et tous les autres partenaires internationaux au développement, d'apporter à la Guinée-Bissau le soutien nécessaire pour assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel, notamment par le biais de dialogues nationaux et d'une réforme des institutions gouvernementales, en vue de la réalisation de l'unité nationale pour un règlement pacifique de la crise dans le pays ;

10. Appelle les auteurs du coup d'État à garantir la sécurité et à faciliter l'évacuation et le voyage en toute sécurité de tous les observateurs électoraux de l'UA et de tous les autres observateurs électoraux internationaux ;

11. Apporte son soutien au renforcement de la Mission d'appui à la stabilisation de la CEDEAO en Guinée-Bissau afin de continuer à protéger les institutions de l'État et à prévenir de nouvelles violences ;

12. Demande au Centre de l'UA pour la reconstruction et le développement post-conflit au Caire, en collaboration avec les institutions de consolidation de la paix des Nations unies, de nouer le dialogue avec les institutions compétentes en Guinée-Bissau afin d'apporter son soutien aux activités de développement et de faire en sorte que le pays ne retombe pas dans une crise politique ;

13. Demande également au Président de la Commission de mettre en place un mécanisme de suivi inclusif de l'UA, en collaboration avec la CEDEAO et toutes les autres parties prenantes concernées, afin de suivre de près la situation en Guinée-Bissau, notamment la mise en oeuvre des décisions de la CEDEAO et du CPS ;

14. Exprime sa gratitude à S.E. Filipe Jacinto Nyusi, ancien Président de la République du Mozambique, pour le leadership dont il a fait preuve pendant et après la période électorale en Guinée-Bissau en sa qualité de chef de la mission d'observation électorale de l'UA ;

15. Convient de tenir une réunion du CPS au niveau des chefs d'État et de gouvernement en marge du prochain sommet de l'UA en février 2025, qui sera consacrée à l'examen de la question de la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique ; et

16. Décide de rester activement saisi de la question.