Cote d'Ivoire: Conservation durable du maïs - Les résultats d'un projet présentés par le Fonsti

29 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Le projet n°45 du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti), intitulé « Stratégies durables de production et de conservation du maïs face au changement climatique à Tengrela, Côte d'Ivoire », a présenté ses résultats le 25 novembre 2025, au Pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), sis à Bingerville.

Exécuté par le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable (Wascal/Ccbad), ce projet de recherche a été mis en oeuvre pour renforcer la résilience des systèmes de production et de conservation du maïs, une céréale essentielle à la sécurité alimentaire nationale et aux chaînes de valeur agroalimentaires.

L'objectif était d'évaluer les stocks de maïs dans différents types de greniers et de proposer des structures améliorées, ainsi que des modalités appropriées de stockage et de conservation de cette céréale dans le département de Tengrela.

Les travaux ont permis une meilleure compréhension de l'évolution climatique dans la région Nord, l'identification de pratiques agricoles adaptées et validées avec les producteurs, la mise au point de solutions opérationnelles de conservation améliorée du maïs, de nouvelles approches de lutte biologique contre les nuisibles, ainsi que d'outils d'aide à la décision exploitant les données climatiques.

Au titre des recommandations, il est noté la nécessité de renforcer l'accompagnement des producteurs, de diffuser les innovations validées et de poursuivre la recherche sur le maïs dans un contexte climatique en constante évolution.

Pr Koné Daouda, superviseur scientifique dudit projet, a précisé que cette initiative apporte des solutions concrètes aux préoccupations des populations. Il a souligné que la nouvelle technique de conservation du maïs peut être appliquée à l'échelle nationale.

Au nom du secrétaire général du Fonsti, Kra Enoc s'est réjoui des résultats obtenus et a réaffirmé l'engagement du fonds à soutenir la recherche appliquée au bénéfice des populations.

Pour rappel, la filière maïs est confrontée à de fortes pressions dues au changement climatique, notamment les perturbations pluviométriques, la hausse des températures, la prolifération des ravageurs et d'importantes pertes post-récolte.

Le projet Fonsti n°45 a permis d'analyser les tendances climatiques actuelles et futures, d'évaluer leurs impacts sur les pratiques culturales et de développer des solutions innovantes.

