Cote d'Ivoire: Malnutrition infantile - A Ferkessédougou, les familles en première ligne du dépistage précoce

Du mardi 25 au jeudi 27 novembre 2025, Ferkessédougou, dans la région du Tchologo, a abrité un atelier dédié à la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Pendant trois jours, 47 participants - représentants du Programme national de nutrition (PNN), directions régionales et départementales de la Santé, agents de santé, agents communautaires et partenaires techniques (UNICEF, ACF, HKI, PAM, PSNDPE, PINUT-DPE, IRC) - ont passé au crible la mise en oeuvre de l'approche communautaire « PB FAMILLE ».

Cet atelier de bilan à mi-parcours avait pour objectif de faire le point sur les avancées du programme de dépistage précoce de la malnutrition infantile, grâce à un outil simple : un bracelet de mesure du périmètre brachial, utilisé directement par les familles pour surveiller l'état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois.

Lancée en 2011 par l'ONG Alima au Niger, l'approche « PB FAMILLE » a été adaptée et déployée dans plusieurs districts sanitaires ivoiriens. « Cet atelier est une rencontre de capitalisation sur la mise en oeuvre du PB FAMILLE en Côte d'Ivoire », explique Sanogo Bali, chef de service de la prise en charge de la malnutrition et de la sécurité alimentaire au Programme national de nutrition, rattaché au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le PB FAMILLE consiste à former des mères et gardiens d'enfants qui seront chargés de faire l'évaluation nutritionnelle de leurs propres enfants au domicile, afin de détecter précocement les cas de malnutrition parmi les enfants de 6 à 59 mois. Sur la centaine de districts en Côte d'Ivoire, quatre - Ouangolodougou, Sinématiali, Bouna et Téhini - ont implémenté cette approche communautaire. Après pratiquement un an et demi, il était bon pour le PNN, avec l'appui des régions, des districts sanitaires et des partenaires, de faire le point : voir ce qui a marché et ce qui doit être amélioré », souligne-t-il, convaincu que cette approche « va aider énormément à détecter précocement les enfants souffrant de malnutrition, les référer au centre de santé et éviter les complications ».

Pour le Dr Kouamé Désiré, directeur coordonnateur adjoint du PNN, l'enjeu est majeur : « En Côte d'Ivoire, on fait souvent le dépistage quand les enfants sont déjà malades. À ce stade, le dépistage n'étant pas précoce, le taux de malnutrition est élevé. D'où la mise en place de cette nouvelle approche, qui repose sur le diagnostic par les mères ou les gardiennes d'enfants. »

Il rappelle qu'une étude pilote a été menée dans quatre districts afin que près de 5 000 mères apprennent à utiliser ce bracelet d'aide au diagnostic, qui permet, en fonction de la couleur, de suspecter l'état nutritionnel de l'enfant. « Nous sommes ici pour partager, évaluer les activités menées et produire un rapport à l'intention des premiers responsables de la santé, afin que, sur la base de données probantes, l'État de Côte d'Ivoire puisse enclencher une phase d'extension », ajoute-t-il.

Alors que la malnutrition demeure un problème de santé publique majeur, l'implication des familles et des communautés apparaît comme une clé essentielle. À Ferkessédougou, l'atelier a montré qu'en donnant aux parents les bons outils et les bonnes informations, la lutte contre la malnutrition infantile peut gagner en efficacité et en proximité, au bénéfice des enfants les plus vulnérables.