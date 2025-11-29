Afrique: Umaro Sissoco Emballo, réexfiltré de Dakar pour Brazzaville

Après avoir » simulé » un coup d'état et « dealé » avec une poignée d'officiers militaires proches dont le général Horta N'Tam, nouvel homme de Bissau, juste à la veille de la proclamation tant attendue des résultats du double scrutin électoral du 23 novembre, le président déchu Umaro Sissoco Emballo s'est réfugié dans la capitale sénégalaise jeudi dernier grâce à la médiation des Présidents Sassou N »GUESSO et Alassane OUATTARA. Le revoilà réexfiltré pour Brazaville dare dare.

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, c'est le président déchu himself qui a demandé avec insistance de vouloir quitter Dakar, après une nuit mouvementée.

Selon des informations crédibles en possession de Confidentiel Afrique, la sortie musclée du Premier ministre Ousmane SONKO ce vendredi devant le Parlement sénégalais sur la situation politique en Guinée Bissau , la qualifiant de « combines souterraines » n'a pas arrangé les choses. Agacé, Umaro Sissoco Emballo digère mal la pilule de la tonalité intransigeante du premier ministre Ousmane Sonko.

Selon des informations de Confidentiel Afrique, Emballo Sissoko a demandé au président Denis Sassou N »GUESSO de le faire sortir du Sénégal où la pression tous azimuts s'exerce sur sa présence en terre sénégalaise. Le président déchu a passé d'ailleurs un coup de fil au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour l'aviser après l'avoir remercié. Un vol privé lui a été affrété pour le transporter sur Brazaville, selon des sources autorisées. Confidentiel Afrique a appris dans la foulée que Umaro Sissoco Emballo voyage à bord de cet avion à destination de la capitale congolaise avec un de ses proches collaborateurs du nom de Sissoko.