Cote d'Ivoire: Littérature - Evariste Méambly dévoile « Vaincre », récit d'une vie forgée par l'adversité

La grande famille des lettres ivoiriennes accueille un nouveau membre. Homme d'affaires prospère, figure politique connue et doctorant en évaluation des politiques publiques, Evariste Tié Méambly vient de publier son premier ouvrage, sobrement intitulé « Vaincre ».

La cérémonie officielle, suivie d'une séance de dédicace, se tiendra le mercredi 3 décembre 2025, à la salle de réception Péniche - 1 Quai de la Révolution à Alfortville en France.

Actuellement en France pour finaliser la soutenance de son deuxième master à Sciences Po Paris, l'auteur offre à ses lecteurs un récit dense, sincère et profondément humain. « Vaincre » n'est pas un simple témoignage : c'est le récit complet d'une vie, faite d'épreuves, d'efforts acharnés, de coups du destin mais aussi de rebonds spectaculaires.

Une enfance marquée par la précarité et la volonté

Dans la première partie de l'ouvrage, Méambly replonge dans sa jeunesse, au coeur du peuple Wê, décrit comme hospitalier, courageux et imprégné de traditions spirituelles fortes. Né dans la précarité, balloté entre difficultés familiales et instabilité, le jeune Évariste se forge très tôt un sens aigu de la débrouillardise.

De la vente de titres de transport à celle de vêtements, il contribue dès l'adolescence aux charges familiales. Une rencontre déterminante, celle de Mme Étte, qui l'accueille et soutient sa scolarité, marque un tournant décisif dans sa trajectoire.

Un parcours entrepreneurial spectaculaire

La deuxième partie du livre met en lumière l'ascension professionnelle de l'auteur. Parti de presque rien, Méambly bâtit au fil des années un empire fondé sur le négoce du riz, le transit, l'import-export, le BTP, l'immobilier, l'hôtellerie ou encore la pharmacie.

De la création de CJERN Trading à l'expansion de ses activités à travers SITIDI, FIRST TRANSIT, MEAMBLY FINANCES, COGETRADE, COMASDI BTP et GROUPE PHARMA Côte d'Ivoire, il consolide progressivement un vaste conglomérat : le GROUPE MÉAMBLY HOLDING.

Cette réussite ne masque pas les revers : dettes, conflits administratifs et obstacles politiques jalonnent son parcours. Mais l'auteur démontre comment chaque épreuve a été transformée en stratégie, en leçon ou en opportunité.

De l'entrepreneuriat à l'engagement public

La troisième séquence de Vaincre aborde son engagement politique. Formé très tôt au militantisme au sein du MEECI, Méambly se distingue durant la crise ivoirienne par sa participation aux efforts de médiation et de paix, notamment dans le cadre de l'Accord de Pretoria.

Devenu député, puis président du Conseil régional du Guémon, il s'illustre par des actions en faveur de la cohésion sociale et du développement local. Il pilotera également une campagne présidentielle qui aboutira à un score historique de plus de 88 % dans une région traditionnellement opposée au parti au pouvoir.

Le livre évoque aussi les tensions politiques, notamment autour de promesses non tenues, qui entraîneront son éloignement temporaire du parti présidentiel.

Méambly invite la jeunesse ivoirienne à « oser, entreprendre et se dépasser », tout en plaidant pour une vision politique centrée sur l'industrialisation régionale, la modernisation du système de santé, une éducation tournée vers l'employabilité, et la primauté de la cohésion nationale.

« Vaincre » apparaît ainsi comme un manifeste de résilience, mais aussi une réflexion politique et sociale, portée par un acteur au parcours atypique.