Soudan: Le Premier Ministre conclut une visite dans l'État Alshamalia

29 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a conclu vendredi une visite dans I 'Etat du Nord, qui avait pour objectif d'évaluer sur le terrain la situation générale dans l'Etat et de suivre les efforts humanitaires et de service en cours.

Le Premier Ministre, accompagné du wali de l'État Alshamalia, Lieutenant-général Abdel Rahman Abdel Hamid, a inspecté le camp de déplacés El Fasher, dans la localité Al-Dabba, où il a affirmé l'engagement du gouvernement à fournir les besoins essentiels aux déplacés, saluant les positions du gouvernement de l'État et de ses citoyens pour leur soutien aux habitants d'El Fasher.

Dr Kamel Idris a expliqué que la milice avait commis des crimes sans précédent dans l'histoire de l'humanité, tant dans leur forme que dans leur contenu, en soulignant que l'État avait pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs ne restent pas impunis.

Il a ajouté que la bataille pour la dignité contre la milice rebelle du Soutien rapide avait atteint sa phase finale et que la victoire sera pour les forces armées et les forces qui les soutiennent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Gouverneur de l'État du Nord, Lieutenant-général Abdel Rahman Abdel Hamid, a accueilli la visite du Premier Ministre, soulignant qu'elle a un impact moral important qui reflète la cohésion entre le leadership et son peuple.

Il a réitéré l'engagement du gouvernement de l'État à continuer de soutenir et d'aider les déplacés d'El Fasher, considérant cela comme un devoir dicté par les liens de la religion et les relations historiques qui unissent le peuple soudanais.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.