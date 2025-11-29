Soudan: Le Premier Ministre conclut une visite dans l'État Alshamalia

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a conclu vendredi une visite dans I 'Etat du Nord, qui avait pour objectif d'évaluer sur le terrain la situation générale dans l'Etat et de suivre les efforts humanitaires et de service en cours.

Le Premier Ministre, accompagné du wali de l'État Alshamalia, Lieutenant-général Abdel Rahman Abdel Hamid, a inspecté le camp de déplacés El Fasher, dans la localité Al-Dabba, où il a affirmé l'engagement du gouvernement à fournir les besoins essentiels aux déplacés, saluant les positions du gouvernement de l'État et de ses citoyens pour leur soutien aux habitants d'El Fasher.

Dr Kamel Idris a expliqué que la milice avait commis des crimes sans précédent dans l'histoire de l'humanité, tant dans leur forme que dans leur contenu, en soulignant que l'État avait pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs ne restent pas impunis.

Il a ajouté que la bataille pour la dignité contre la milice rebelle du Soutien rapide avait atteint sa phase finale et que la victoire sera pour les forces armées et les forces qui les soutiennent.

Le Gouverneur de l'État du Nord, Lieutenant-général Abdel Rahman Abdel Hamid, a accueilli la visite du Premier Ministre, soulignant qu'elle a un impact moral important qui reflète la cohésion entre le leadership et son peuple.

Il a réitéré l'engagement du gouvernement de l'État à continuer de soutenir et d'aider les déplacés d'El Fasher, considérant cela comme un devoir dicté par les liens de la religion et les relations historiques qui unissent le peuple soudanais.