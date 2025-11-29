Soudan: Le chef de comité des affaires étrangères au Parlement Néo-Zélandais affirme le soutien de son pays à l'unité et la stabilité du pays

Le Chargé d'affaires par intérim auprès de l'Australie, M. Ahmed Salah Bayoumi, a rencontré vendredi M. Tim van de Molen, Chef du Comité des affaires étrangères, de la défense et du commerce au Parlement néo-zélandais, au siège de l'ambassade de Nouvelle-Zélande en Australie.

Au cours de la réunion, le chargé d'affaires a passé en revue les développements de la situation au Soudan depuis le début de la rébellion de la milice terroriste contre l'État en avril 2023, ainsi que les derniers développements, les violations et les atrocités commises par la milice terroriste, le nettoyage ethnique et le génocide perpétrés contre les civils non armés avec le soutien de l'entité d'Abou Dhabi.

Il a demandé au gouvernement néo-zélandais de désigner la milice rebelle du Soutien rapide comme groupe terroriste et d'exercer mieux de pression sur l'entité d'Abou Dhabi pour arrêter le flux de soutien extérieur à la milice terroriste.

Pour sa part, le chef du comité des relations extérieures du Parlement néo-zélandais a exprimé la condamnation par la Nouvelle-Zélande de toutes les formes de violations contre les civils et a demandé l'ouverture d'une enquête sur le génocide. Il a également souligné que la Nouvelle-Zélande rejette totalement la formation d'un gouvernement parallèle au Soudan et soutient l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan. Il a également promis de fournir un paquet d'aide humanitaire d'urgence.