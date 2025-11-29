Congo-Brazzaville: PCT/Nkeni-Alima - La session inaugurale balise la voie à suivre

La session inaugurale de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de la Nkeni-Alima, tenue le 26 novembre à Gamboma, a permis aux participants d'adopter, entre autres, la feuille de route traçant le chemin à suivre.

Placée sous la direction de président fédéral du PCT/Nkeni-Alima, Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Ehourossia, cette session, la première du genre depuis la tenue de l'assemblée générale élective d'il y a deux mois, a été une occasion pour les participants de passer en revue des questions organisationnelles, stratégiques et politiques. Déjà à l'ouverture des travaux, le président de cette fédération a dévoilé ses intentions sur cette nouvelle fédération.

« Nkeni-Alima est un département qui est très stratégique et qui représente beaucoup pour notre camarade président et pour le secrétaire général du PCT. Je sais compter sur vous tous pour pouvoir vous investir complètement, pleinement pour que dans le département de la Nkeni-Alima, qu'on sente que le PCT est animé, qu'il est vent debout », a-t-il circonscrit.

A l'issue des travaux, les membres du conseil fédéral du PCT Nkéni-Alima ont demandé, à travers une motion de soutien, au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026.

« Nous rendons un hommage mérité au Camarade Denis Sassou N'Guesso pour son leadership visionnaire ; ses réalisations exceptionnelles qui transforment durablement notre pays dans le domaine des infrastructures; l'amélioration significative des conditions de vie des populations ; en associant nos voeux aux aspirations légitimes de nos concitoyens pour la poursuite de la mise en oeuvre de son projet de société ensemble poursuivons la marche vers le développement », ont mentionné les participants.

Pour Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Ehourossia, cette session marque officiellement son entrée en fonctions. « Il a été question de valider nos différentes tâches, c'est-à-dire des actions que nous devons mettre en oeuvre d'ici la fin de l'année, à savoir la tenue de nos réunions statutaires, de l'assemblée générale et du congrès fédéral, le complément des comités qui ont été démembrés du fait de la naissance de cette nouvelle fédération ainsi que la participation au 6e Congrès du Parti congolais du travail », a-t-il expliqué.

Outre le congrès national, cette fédération entend également jouer un rôle important lors de l'élection présidentielle de l'an prochain. « La Fédération Nkeni-Alima, vous entendrez parler d'elle. Tout s'est bien passé, nous restons mobilisés avec un objectif bien évidemment : l'élection présidentielle qui arrive à grands pas. Nous venons de demander au président de la République de courageusement faire acte de candidature parce qu'ici nous sommes tous rangés derrière lui et nous sommes préparés et disposés à nous mobiliser pour pouvoir le porter très haut lorsqu'il fera cet acte de candidature que nous souhaitons vivement pour la prochaine élection présidentielle. Nous lui garantissons qu'ici dans Nkeni-Alima, il sera élu dès le premier tour avec un score exceptionnel », a rassuré le président fédéral.

Pour faire asseoir efficacement l'administration de la Fédération, Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Ehourossia a offert un important lot de matériel informatique et didactique. Un geste visant à améliorer la performance et la réactivité des équipes dans l'accomplissement de leur mission.