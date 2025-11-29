Congo-Brazzaville: Statistiques - L'INS ouvre l'atelier national de validation des indicateurs du RGPH-5

L'Institut national de la statistique (INS) a lancé, le 27 novembre, à son siège l'atelier de validation des indicateurs et tableaux d'analyse issus du 5e Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-5). Prévu jusqu'au 4 décembre, ce rendez-vous technique rassemble experts nationaux, partenaires techniques et financiers, ainsi que les producteurs et utilisateurs des statistiques officielles.

Représentant le directeur général, le directeur administratif et financier de l'INS, Nestor Ngapala, a rappelé la portée stratégique du recensement. « Le RGPH-5 constitue une opération stratégique et innovante pour notre pays », a-t-il affirmé en ouverture. Il a souligné l'usage inédit des technologies numériques : « Pour la première fois, nous avons mobilisé des technologies numériques et géospatiales... afin de garantir une collecte de données précises, rapides et sécurisées ».

Inscrite dans le Plan national de développement 2022-2026, cette opération alimente aujourd'hui les analyses nécessaires à la planification nationale. «Les données produites aujourd'hui seront demain le socle des politiques publiques et des évaluations de nos progrès », a insisté le DAF, saluant l'appui de la Banque mondiale via le projet Hiswaca, du Funeap et de l'Unicef.

Patrick Valery Alakoua, coordonnateur du projet Hiswaca a, lui aussi, rappelé l'importance du processus en cours. « Ce RGPH ne se limite pas uniquement à une opération statistique. Il constitue également un instrument stratégique pour appréhender les dynamiques démographiques, sociales et économiques de notre pays », a-t-il laissé entendre.

L'appui de Hiswaca vise à renforcer durablement le système statistique national. « Notre ambition est de contribuer au renforcement du système statistique national afin qu'il soit plus solide, capable de fournir des informations fiables, accessibles et pertinentes pour la prise de décision », a indiqué le coordonnateur dudit projet.

Au coeur de l'atelier figurent l'examen détaillé des tableaux produits, la vérification des indicateurs selon les normes internationales, l'harmonisation des concepts et méthodes, ainsi que la validation collective par le comité technique du recensement et des temps d'échanges. Les résultats validés seront publiés sur le site de l'INS, la plateforme Open Data et lors d'un événement officiel.

Dans son exposé méthodologique, Amzy Gnalabeka Perdya, directeur des enquêtes et recensements, a rappelé les fondamentaux du recensement : « Le RGPH constitue la source de données la plus complète et la plus fiable pour connaître la situation démographique, sociale et spatiale d'un pays ». Il a présenté les étapes de validation, des travaux en plénière à l'adoption finale des tableaux, en insistant sur « l'importance de la rigueur... pour garantir une qualité et une crédibilité des résultats ».

Dans le hall, une exposition de documents statistiques, dont les résultats préliminaires du RGPH-5, le rapport climat-développement et l'annuaire statistique 2020 et bien d'autres permet aux participants d'apprécier l'étendue des productions nationales. Cet atelier marque ainsi une étape déterminante dans la consolidation des données du RGPH-5, pierre angulaire de la planification et du suivi du développement au Congo.