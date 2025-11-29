Congo-Brazzaville: Lékoumou - La communauté urbaine de Komono électrifiée

Dans son élan de coeur en faveur de la population de sa localité, le sénateur Bita Madzou a financé, à fonds propres, l'éclairage public de la ville de Komono. Ce réseau électrique local a été inauguré récemment par le bienfaiteur, en présence des autorités locales et départementales et d'une foule de population en liesse.

Dans le noir depuis des lustres, la communauté urbaine de Komono, située à 52 km de Sibiti, est désormais éclairée. Cet acte de générosité est une initiative privée menée par le sénateur Bita Madzou, un digne fils et cadre du terroir qui oeuvre depuis plusieurs années pour le bien-être de sa population.

Le projet a été exécuté par une entreprise spécialisée, et a consisté à l'installation des lampadaires sur les artères principales et stratégiques de la localité afin d'éclairer l'essentielle de la ville. L'électrification publique de Komono, solidairement saluée par tous, permettra à sa population de circuler librement la nuit et en toute sécurité.

Attaché aux valeurs de solidarité, de partage et du vivre-ensemble communautaire, le sénateur Bita Madzou n'est pas à son premier acte de bienfaisance. Il apporte, depuis de longues années, un soutien multiforme à la population de sa contrée, contribuant ainsi tant bien que mal au développement de Komono et au-delà.

Dans ses actions sociales, le sénateur a construit et inauguré, en janvier dernier, l'internat du collège d'enseignement général du village Kingani, un établissement public créé en 1985. Cette infrastructure servira au logement et à l'hébergement des élèves venant des villages lointains de la zone, ne disposant pas de parents sur place.

L'objectif visé par Bita Madzou est de permettre aux élèves de sa circonscription d'étudier dans des conditions adéquates afin d'éviter le décrochage scolaire précoce, un phénomène récurrent qui occasionne la perdition de nombreux enfants et désoriente leur vie.

Le sénateur a déjà construit aussi un marché à Léfoutou, un village centre de ce district, afin de permettre aux habitants de la zone de vendre leurs produits vivriers et gagner un peu de sous nécessaires pour subvenir à leurs besoins quotidiens. De temps en temps, il organise des causeries débats à Komono, pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les filles et fils de ce district.

A Sibiti, chef-lieu du département, le sénateur a offert à sa formation politique, le Parti congolais du travail (PCT), un nouveau siège fédéral moderne. Le bâtiment d'un niveau, composé, entre autres, des bureaux, d'une salle d'attente VIP et d'une salle de réunion d'une capacité de 200 à 300 places, a été inauguré le 30 juin dernier par le secrétaire général de son parti, Pierre Moussa, en présence d'une foule de membres et sympathisants du comité PCT de la Lékoumou.