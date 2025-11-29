Congo-Brazzaville: Mouvement scout - 137 jeunes à la découverte de la Galerie du Bassin du Congo

29 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Dans le cadre de la découverte, premier objectif du mouvement Scout, cent trente jeunes scouts ont visité, le samedi 29 novembre, la Galerie du Bassin du Congo, un patrimoine culturel de l'Agence d'information d'Afrique centrale (Adiac), hébergée au sein du quotidien « Les Dépêches de Brazzaville ».

L'objectif de cette visite est de permettre aux jeunes, tous membres de l'Association des scouts et guides du Congo, région de Brazzaville, de découvrir nos cultures ancestrales cachées, à travers des milieux de statuts et tableaux d'art contenus dans la Galerie du Bassin du Congo.

« Nous sommes très impressionnés et satisfaits par les articles culturels que nous avons vus dans la galerie du Bassin du Congo. Un patrimoine culturel qui symbolise notre histoire culturelle commune mais que nous ignorons. Nous nous sommes rendu compte que nous sortons de très loin, et disposons d'une grande et riche histoire bien cachée », a confié Sagesse Nzaou, commissaire régional des Bleus, l'un des responsables qui a conduit la délégation des jeunes scouts.

