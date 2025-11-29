Congo-Brazzaville: Langue allemande - Trois jeunes Congolais diplômés après quatre ans de formation

La cérémonie marquant la fin du projet de formation des enseignants d'allemand en République du Congo s'est tenue, le 27 novembre, à Brazzaville. Devant des représentants du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation (MEPSA), de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique (INRAP), de l'ambassade d'Allemagne et du Goethe-Institut Kamerun, trois des cinq boursiers congolais initialement sélectionnés ont officiellement reçu leurs certificats.

Durant quatre ans, Ropha Prince Harmelin Baleketa, Jordy Gurvitch Bola et Monik François Tsounga Mayela ont suivi un parcours intensif : études à l'École normale supérieure de Yaoundé, année de licence à l'université de Yaoundé I, stages pédagogiques au Cameroun, formation continue aux standards internationaux « Deutsch Lehren Lernen » et immersion culturelle en Allemagne.

Ouvrant la cérémonie, la première conseillère à l'ambassade d'Allemagne, Vera Clemens, a salué « la passion, la ténacité et la volonté de progresser » des lauréats. Pour elle, cet investissement dépasse la simple obtention d'un diplôme. « L'allemand ouvre des portes à l'éducation, à la culture et aux opportunités. Apprendre une langue enrichit non seulement le vocabulaire, mais aussi la vision du monde », a-t-elle déclaré.

La représentante du Goethe-Institut Kameroun, Ilka Seltmann, est revenue sur l'origine du projet, né du protocole d'accord de 2021 entre le Congo, l'ambassade d'Allemagne et le Goethe-Institut. Elle a rappelé les débuts hésitants des boursiers : « À l'époque, ils ne parlaient pratiquement pas allemand. L'objectif semblait lointain, mais ils ont relevé ce défi avec courage et détermination ». Dans son mot, elle a également souligné la portée symbolique du programme. « Il s'agit d'un signe fort en faveur de la coopération éducative et de la construction de l'avenir », a-t-elle dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les trois diplômés, désormais dotés d'un niveau C1 en allemand et de solides compétences pédagogiques, rejoindront prochainement le système éducatif congolais, conformément au protocole signé entre les deux pays. Dans leur mot collectif, les lauréats ont insisté sur leur engagement professionnel et citoyen. « Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, prêts à former, prêts à inspirer », ont-ils déclaré. Réaffirmant leur attachement aux valeurs reçues, ils ont conclu par une conviction forte : « Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft. L'éducation est la clé de l'avenir ».

Le représentant du MEPSA a félicité les nouveaux enseignants tout en les invitant à « mettre à profit les acquis de leur formation » afin d'améliorer l'apprentissage de l'allemand dans les établissements du pays. La cérémonie s'est achevée par la projection d'une vidéo retraçant quatre années de formation, d'efforts et de découvertes, un résumé émouvant d'un parcours qui, selon les mots des jeunes enseignants, « avait semblé long au départ, mais est finalement passé à toute allure ».