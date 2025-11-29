Afrique: Yvon Sana Bangui élu président de l'Association des banques centrales

Le gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui, a été élu président de l'Association des banques centrales africaines (ABCA), le 28 novembre, à Yaoundé au Cameroun. Il succède à la gouverneure de la banque centrale de l'Ile Maurice, Priscilla Muthoora Thakoor.

Le gouverneur de la BEAC a été porté à la tête de l'ABCA qui regroupe 41 banques centrales lors des 47es réunions annuelles des gouverneurs de cette institution continentale, organisées sur le thème « Changement climatique et stabilité macroéconomique : le rôle des banques centrales ». « Je vais fonder ma mission sur une seule priorité : le projet d'opérationnalisation de l'Institut monétaire africain », a déclaré Yvon Sana Bangui, précisant qu'il s'agit d'une étape fondamentale dans la mise en oeuvre d'un projet datant d'une vingtaine d'années.

Cet institut dont la création est prévue pour 2026 sera chargée entre autres de mener les études économiques et statistiques, de surveiller les critères de convergence macroéconomique des pays africains en vue de préparer la création de la banque centrale africaine et de l'union monétaire du continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En marge des réunions annuelles de l'ABCA, il s'est tenu un symposium ayant réuni dans la capitale camerounaise quarante gouverneurs de banques centrales. Le gouverneur de la BEAC a estimé qu'une telle mobilisation « traduit la volonté des banques centrales à bâtir une Afrique économiquement et monétairement souveraine ».

Il s'est dit, par ailleurs, conscient de l'immensité de sa tâche à la présidence de l'ABCA. « C'est une grande responsabilité. Je pense qu'avec la contribution de tous, nous saurons relever les défis. C'est ensemble que nous allons apporter les transformations structurelles aux réformes engagées par l'ABCA », a-t-il signifié.

Les participants à la rencontre de Yaoundé ont planché sur plusieurs questions parmi lesquelles celles liées à la coopération monétaire africaine, la supervision et la stabilité des banques, l'implication des instituts d'émission de monnaie dans l'atténuation des impacts du changement climatique. Ils ont décidé d'intégrer la problématique du dérèglement climatique dans les politiques macroéconomiques des banques centrales.