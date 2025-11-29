Congo-Brazzaville: Diplomatie - Promouvoir des partenariats gagnant-gagnant

Dans un contexte géopolitique mondial en pleine mutation, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a souligné, dans son message, la nécessité de « renforcer la coopération à travers la promotion des partenariats stratégiques, gagnant-gagnant, public-privé pour soutenir la marche vers le développement ».

Dans ce sens, le président Denis Sassou N'Guesso a salué la co-présidence du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) assumé par le Congo aux côtés de la République Populaire de Chine. « En outre, la signature de la Déclaration commune d'intention relative à l'Accord Chine-Afrique sur le partenariat économique, avec 0% de droits de douanes sur les produits congolais exportés vers la Chine, représente une opportunité remarquable pour stimuler la production nationale et la diversification de notre économie », a indiqué le chef de l'Etat.

Sur le plan diplomatique, face aux tensions et aux conflits mondiaux persistants, le chef d'État congolais a rappelé sa participation à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'occasion lui a permis de « mêler la voix du peuple congolais à celle de tous ceux qui luttent pour la paix dans le monde, militent pour une réforme approfondie de l'ONU ».

Et le président Denis Sassou N'Guesso d'insister : «Pour une gouvernance mondiale plus juste, plus équilibrée, l'Afrique, au regard de son poids démographique et de sa place stratégique dans les missions de maintien de la paix, ne peut plus être longtemps marginalisée. Sa plus grande représentation dans les instances de décision des Nations unies demeure une préoccupation majeure ».

Au cours de cette rencontre, le chef de l'État congolais a réaffirmé l'engagement du Congo et de l'Afrique en faveur du multilatéralisme, de la coopération internationale et de la solidarité mondiale. Denis Sassou N'Guesso a rappelé qu'à la faveur de cette session, il a traduit « la reconnaissance du Congo à l'ONU à la suite de l'adoption, par l'Assemblée générale, de la Résolution proclamant la Décennie 2027-2036 des Nations unies pour le boisement et le reboisement, une initiative portée par notre pays ».

Des rencontres fructueuses pour renforcer la coopération

Denis Sassou N'Guesso a représenté le Congo dans plusieurs rencontres notamment pour défendre les intérêts du pays dans plusieurs domaines et pour renforcer la coopération nationale et internationale. Il a participé à des rencontres comme la COP30 tenu récemment à Belèm au Brésil où il a réitéré son plaidoyer en faveur de la préservation des écosystèmes tropicaux de biodiversité. En même temps, il a plaidé pour des financements climatiques équitables, au nom de la solidarité internationale et pour la survie de l'humanité.

Sans oublier son message « pathétique » des populations autochtones adressé au monde à travers la Déclaration adoptée lors du premier Congrès mondial des peuples autochtones et communautés locales, tenu à Brazzaville en mai dernier, qui a regroupé des représentants des trois grands bassins forestiers (Congo, Amazonie, Bornéo-Mékong). « La COP30 nous aura permis de conforter notre position et notre leadership dans les premières lignes de la lutte contre les changements climatiques », a assuré le chef de l'Etat.

Le président de la République a rappelé les différentes visites officielles effectuées en France, ou il a été conclu et signé l'Accord portant création de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale ; à Moscou lors la célébration de la Grande Victoire Patriotique et à Beijing à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fin de la guerre de résistance du peuple chinois face à l'agression étrangère et la chute du fascisme et du nazisme ; à Luanda pour prendre part aux festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

À cette occasion, une Médaille d'or accompagnée d'un diplôme d'honneur lui a été décernée. Le président angolais a également décoré, à titre posthume, le président Marien NGouabi, « digne fils d'Afrique, fervent défenseur des idéaux du panafricanisme ». Denis Sassou N'Guesso a réitéré ses remerciements au gouvernement et au peuple angolais pour ce geste accompli en harmonie avec la vérité historique.

S'agissant du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye dont il assure la présidence, le chef de l'Etat a salué les efforts entrepris pouvant conduire ce pays vers « la réconciliation des communautés et le retour d'un Etat stable, souverain et légitime ». Enfin, il a félicité la communauté diplomatique au Congo pour sa participation au planting d'arbres anticipé, organisé le 2 novembre à Oyo.