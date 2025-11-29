Congo-Brazzaville: Un taux de croissance de 3,6% attendu en 2026

En berne depuis quelques années, l'économie congolaise va rebondir en 2026, avec un taux de croissance jugé résilient projeté autour de 3,6%, boosté essentiellement par le dynamisme du secteur hors pétrole. Il est le résultat des réformes macroéconomiques engagées depuis quelque temps par le gouvernement, a souligné le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans son traditionnel discours sur l'état de la nation délivré le 28 novembre devant le Parlement réuni en congrès.

Face à la crise qui sévit le Congo depuis quelques années, le chef de l'Etat reste serein et optimiste quant au rétablissement, au plus vite, des équilibres macro-économiques. Au prix des réformes audacieuses en cours d'exécution, Denis Sassou N'Guesso a épinglé trois indicateurs qui permettent d'apprécier positivement la santé macro-économique du Congo, à savoir la croissance, l'inflation et la dette.

S'agissant du taux de croissance, le chef de l'Etat a rassuré qu'il s'améliore au mieux et se situera autour de 3,6% l'année prochaine, et est redevable essentiellement au secteur hors pétrole en pleine redynamisation.

«Le taux de croissance projeté en 2026 se situe autour de 3,6%, essentiellement tiré par le secteur hors pétrole. C'est d'autant plus encourageant qu'il s'agit d'une croissance résiliente pour une économie qui se restructure à un rythme lent mais rassurant. L'inflation, qui se maintient, il est vrai, à un niveau élevé, a amorcé une décélération au cours de cette période, bien qu'elle reste encore supérieure à la norme communautaire fixée à 3% », a indiqué Denis Sassou N'Guesso.

Evoquant la question de la dette, qu'elle soit extérieure, commerciale ou multilatérale, le président de la République a affirmé qu'elle affiche une tendance à la baisse. L'optimisation de la trésorerie entreprise par le gouvernement, a-t-il relevé, a favorisé le reprofilage de la dette intérieure en vue de la rendre davantage soutenable.

Cette embellie ouvre au Congo de nouvelles perspectives économiques, grâce à la confiance retrouvée auprès des partenaires financiers. La crédibilité retrouvée est une lueur d'espoir pour le secteur bancaire congolais qui va retrouver son dynamisme.

« Après plus de deux décennies d'absence sur les marchés financiers internationaux, le succès de l'Eurobond réalisé, il y a quelque temps, est à inscrire à l'actif du rétablissement de cette crédibilité. Au niveau du secteur bancaire, après son installation à Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso et Oyo, la Banque des Etats de l'Afrique centrale va se doter d'une succursale à Dolisie. Les travaux de construction vont démarrer après la pose de la première pierre lors de ma dernière tournée dans le Niari. Ce projet permettra la dynamisation de l'activité bancaire dans cette zone », a annoncé le chef de l'Etat.

Doter le pays d'une nouvelle raffinerie pour résorber la crise de carburant

Pour résoudre durablement la crise de carburant qui frappe le Congo depuis de longs mois, le président de la République mise sur une option, celle de doter le pays d'une nouvelle raffinerie de pétrole. La première étant en profonde défaillance du fait de la vétusté de ses équipements.

Le projet est en cours de mise en oeuvre dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire portée par la société chinoise Atlantique Pétrochimie. Cette raffinerie prévoit une capacité de traitement évolutive de 1,5 à 5 millions de tonnes par an. La vision du chef de l'Etat d'augmenter significativement la production des produits finis d'hydrocarbures afin de les rendre disponibles partout en temps réel.

A propos de la vie chère qui continue de fragiliser les foyers, Denis Sassou N'Guesso a enjoint le gouvernement à redoubler d'efforts dans la régulation et la gouvernance commerciale, en intensifiant les opérations de répression des fraudes afin de prévenir d'éventuelles pénuries spéculatives organisées par certains commerçants mal intentionnés.