Congo-Brazzaville: La soirée caritative Elombé - Les partenaires de MCPLC engagés à agir ensemble pour reculer le diabète

Les différents partenaires de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC), qui se sont succédé à la tribune de la deuxième édition de la soirée Elombé, le 26 novembre, ont lancé un appel à la mobilisation pour appuyer les actions menées en faveur de la lutte contre le diabète.

Une véritable prise de conscience s'impose pour ce qui est devenu un enjeu de santé publique. « Il s'agit d'un problème de santé publique qui nécessité un engagement citoyen », a reconnu Pr Donatien Moukassa, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population.

La soirée Elombé est un évènement caritatif destiné à lever les fonds pour soutenir les actions de sensibilisation de dépistage menées par MCPLC . Lors de la première édition, les fonds récoltés avaient permis de finaliser la construction de la maison sport et santé à Poto-Poto. Pour la deuxième édition, les organisateurs veulent accentuer la campagne de sensibilisation et de dépistage et ouvrir une autre maison sport et santé à l'intérieur du pays.

Dans cette vision, MCPLC a reçu un appui de taille. Le président du conseil municipal de Madingou a fait un don d'un titre foncier (800m2 en plein centre ville) pour appuyer l'oeuvre dejà amorcée. « Par ce don, nous avons l'obligation des résultats », a reconnu Rodrigue Dinga Mbomi. Cette deuxième édition a connu un franc succès grâce à la mobilisation des partenaires réunis pour la cause.

« Ce combat ne peut être mené seul. Il exige une coalition large et engagée. Je reste convaincu que de nombreuses entreprises, à l'instar de la notre, partagent cette ambition d'améliorer la santé et le bien-être de nos communautés », a expliqué Maixent Raoul Ominga, le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). Il a invité l'ensemble des partenaires de faire un geste pour assister l'association et l'encourager à mieux faire. Par la même occasion, il a exhorté les entreprises qui hésitent encore à s'engager aux côtés de MCPLC.

C'est dans cette vision de faire reculer le diabète que le ministère de la Santé et de la Population a renouvelé son soutien. « Nous sommes réunis ici pour amplifier une voix, celle des milliers de personnes qui vivent avec le diabète...Ensemble, nous pouvons sauver les vies et vous pouvez compter sur le soutien du ministre de la Santé et de la Population », a rassuré Pr Donatien Moukassa.

« Je souhaite que cette soirée ne soit pas seulement un moment de générosité et de partage mais aussi un moment de prise de conscience, que chacun repart de ce lieu avec une conviction que la santé se construit au quotidien dans les foyers, dans nos entreprises, dans nos communautés. Et nous avons tous le pouvoir mais aussi le devoir d'agir ensemble », a ajouté Michel Djombo président de l'Unicongo.

L'organisation mondiale de la santé n'est pas restée en marge. Dr Vincent Dossou Sodjinou reste convaincu que cette union pour la même cause est un signal fort pour faire reculer le diabète au Congo. « Nous travaillerons avec cette association pour réaliser une enquête nationale d'évaluation de la prévalence du diabète au Congo. Jusqu'alors, nous n'avons pas encore des chiffres sur l'ampleur de la situation au Congo. Ce sera l'objectif majeur de cette année », a-t-il déclaré. Au cours de cette soirée, de nombreux prix ont été décernés aux partenaires. Un Tombola organisé a permis aux participants de gagner de nombreux lots.