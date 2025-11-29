Congo-Kinshasa: Hausse de prix de carburants à Mbuji-Mayi

29 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le litre d'essence par exemple, qui se vendait à 4.000 francs congolais il y a une semaine, se négocie actuellement à 5000 voire 5500 francs congolais. La Fédération des entreprises du Congo (FEC)/ Kasaï-Oriental évoque la loi de l'offre et de la demande.

Un vendeur ambulant (Kadhafi), contacté par Radio Okapi, affirme que le fût de 200 litres, qui coûtait 400$, est actuellement vendu à 600$:

"Les voies d'approvisionnement sont en état de délabrement très avancé. Ce qui fait que les prix ont augmenté. Il y a des spéculations. Certaines personnes fixent le litre à 6 000 soit à 6500, alors qu'avant on le vendait à 4 000. Il y a carence pour le moment".

Un motocycliste affirme que cette hausse le met en conflit avec leurs clients. "Le litre coûte 5.500. Les clients disent que vous nous transportez à 1000 francs. Ça nous dérange beaucoup. Ça perturbe notre travail".

Willa Bukasa, premier vice-président de la FEC/ Kasaï-Oriental, évoque quant à lui, la loi de l'offre et de la demande :

« La situation que nous connaissons actuellement, ce n'est pas du prix majoré à l'achat, mais il s'agit d'un problème de stock. Le stock se vide. La demande a augmenté ».

Pendant ce temps de pénurie d'eau potable à Mbuji-Mayi, la REGIDESO et la SNEL ont besoin de carburants pour faire fonctionner leurs machines.

